تعديل آلاف بطاقات RTX 4090 وتحويلها إلى مسرعات للذكاء الاصطناعي في الصين

تعد البطاقة الرسومية RTX 4090 من إنفيديا واحدة من أفضل البطاقات الرسومية المخصصة للألعاب، ولها شعبية واضحة بين محبي الأداء العالي لتحقيق تجربة مثلى على دقة عرض قدرها 4K.

أكدت عدة مصادر أن شركة إنفيديا وشركاءها لم يعودوا يبيعون أسرع بطاقة رسومية RTX 4090 في الصين، كما أزالت الشركة أي ذكر للمنتج من موقعها الإلكتروني الصيني. وتعتمد بطاقة RTX 4090 من إنفيديا على وحدة معالجة الرسوم AD102 مع 18176 ألف نواة كود. ولكي تُشحن البطاقة الرسومية إلى الصين، يتعين على إنفيديا وشركائها الحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة الأمريكية.

بسبب هذه المعضلة، لوحظ قيام مصنع صيني، مخصص لأعمال إعادة تدوير البطاقات الرسومية، بتفكيك بطاقة RTX 4090 بدقة، واستخراج وحدة معالجة الرسوم AD102 ورقاقات الذاكرة GDDR6X.

بعد ذلك، أعيد تركيب تلك القطع على لوحة PCB قياسية بتصميم خاص مع تبريد بنظام النفخ الهوائي (Blower). وتهدف هذه المصانع إلى تقليل مساحة بطاقة RTX 4090 عبر استخدام نظام تبريد النفخ الهوائي الأصغر حجمًا لتحويلها إلى مسرعات الذكاء الاصطناعي.

طبعًا، يمكن استخدام هذه البطاقة بتصميمها القياسي الحالي لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، لكن الإصدارات الاحترافية أصبحت ضخمة جدًا لدرجة أنها تأخذ حيزًا يصل إلى أربع فتحات PCI من مساحة اللوحة الأم، ويبدو أن التبريد الهوائي القديم هو الحل الأمثل لهذه المسألة.

لا يأخذ نظام تبريد النفخ الهوائي سوى فتحتي PCI، مما يسمح لك بوضع أربع بطاقات رسومية RTX 4090 أو أكثر على تلك الأنظمة المخصصة للقيام بتعدين العملات الرقمية ولكن الاختلاف هنا أنها موجهة إلى عمليات الذكاء الاصطناعي.

عمومًا، يتوفر عدد قليل من البطاقات الرسومية RTX 4090 بنظام التبريد بالنفخ الهوائي في الأسواق والحصول عليها يكاد يكون مستحيلًا إذا كنت تعيش في الصين، وهنا يأتي دور هذه المصانع الصينية التي تعمل ليلًا نهارًا على تقديم بطاقات كهذه.

الملاحظ هو ارتفاع أسعار RTX 4090 إلى حد كبير في السوق الصينية، إذ بيعت بمبلغ قدره 2700 دولار، وفي الوقت نفسه، استفادت البطاقات الرسومية المستندة إلى معمارية RDNA 3 من AMD، وتحديدًا بطاقة Radeon RX 7900 XTX، من مشاكل نقص بطاقة RTX 4090 لتحقق مبيعات إضافية.

من المفترض أن يكون ارتفاع أسعار البطاقة ظاهرة مؤقتة إذ تفيد التقارير أن إنفيديا قد سارعت بشحن أكبر عدد ممكن من البطاقات إلى عملائها الصينيين قبل دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.

وارتفع سعر بطاقة RTX 4090 في السوق الأمريكية أيضًا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، ووصلت إلى سعر يبلغ قدره 2000 دولار أي بزيادة قدرها 25% على السعر الرسمي. والآن، أصبح سعر البطاقة أرخص بمبلغ قدره 1669 دولارًا بنسبة تصل إلى 5% عن السعر الرسمي.