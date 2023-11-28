الكشف عن هاتف جالاكسي A15 بسعر منخفض وشاشة أمولِد

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي الجديد جالاكسي A15 بسعر منخفض، يجعله أرخص هاتف ذكي يمكن شراؤه من سامسونج بشاشة أمولِد.

وبحسب المواصفات المنشورة على مواقع التسوق العالمية، فيأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.5 إنشات من نوع أمولِد بدقة +Full HD مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

ويأتي هاتف سامسونج جالاكسي A15 بمعالج من ميدياتيك، على الأرجح معالج +Dimensity 6100 كما أشارت تقارير سابقة، مع ذاكرة عشوائية حجمها يبدأ من 4 جيجابايت، وسعة تخزين مساحتها تبدأ من 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، مع شاحن سريع بقوة 25 واطًا.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية؛ الكاميرا الأساسية فيها بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميراتين مساعدتين من أجل تأثير العمق والتصوير عن قرب، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل.

ويضم الهاتف مستشعر بصمات في زر تشغيل الشاشة، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وستوفر سامسونج نسخة أخرى داعمة لشبكات الجيل الرابع 4G فقط.

وستطرح سامسونج هاتف جالاكسي A15 الجديد بسعر يبدأ من 140 دولارًا أمريكيًا للنسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس.

وتتمتع سلسلة سامسونج جالاكسي A في الفئة المتوسطة والاقتصادية بأفضلية تنافسية مقارنةً بالهواتف الأخرى العاملة بنظام أندرويد، وهي مدة التحديثات الطويلة نسبيًا.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونج كانت قد طرحت هاتف جالاكسي A14 مطلع العام الجاري مع وعد بتوفير التحديثات الأمنية لمدة 4 سنوات كاملة، كما بدأت الشركة إطلاق تحديث One UI 6 المستند إلى نظام أندرويد 14 للهاتف خلال الأيام الأخيرة.