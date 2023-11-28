أوتلوك يرسل بياناتك السرية إلى مايكروسوفت

طرحت مايكروسوفت سابقًا إصدارًا جديدًا من تطبيق أوتلوك لأجهزة الحواسيب العاملة بنظام ويندوز، مصممًا من أجل أن يحل محل تطبيق بريد ويندوز القديم وتطبيق أوتلوك التقليدي.

ويجلب التطبيق الجديد تصميمًا جديدًا وعمليات تكامل سحابية مع إدماج البريد الإلكتروني والتقويم في تطبيق واحد، إلى جانب مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، ومنها مساعد الكتابة، وغيرها من مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة الأخرى.

كما يقدم التطبيق أيضًا بعض المخاوف الخطيرة المتعلقة بالخصوصية؛ إذ يبدو أن أوتلوك الجديد متكامل مع السحابة أكثر مما قد يتوقعه المستخدم، الأمر الذي يفتح الباب أمام جمع مايكروسوفت المحتمل للبيانات، مما يمثل مشكلة خصوصية كبيرة.

وأصبح الإصدار الجديد من أوتلوك متاحًا منذ أوائل شهر سبتمبر ويقدم مجموعة من المزايا الجديدة؛ إذ يتضمن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة Copilot، وقد ذكرت مايكروسوفت أنها تعتزم في غضون عامين أن يحل الإصدار الجديد من أوتلوك محل تطبيق أوتلوك الحالي.

وأعلنت الشركة أيضًا قائمة واسعة من المزايا القادمة، التي من المحتمل في الأشهر المقبلة أن تعلنها، وخاصة فيما يتعلق بقدرات الذكاء الاصطناعي.

ويحتوي التطبيق الجديد أيضًا على واجهة مستخدم جديدة؛ مما يجعله منسجمًا مع إصدارات مايكروسوفت السحابية لتطبيقات أوفيس، بالإضافة إلى تكامل كبير مع خدمات أوفيس الأخرى، مثل وورد والتقويم.

ويطلب التطبيق عند فتحه للمرة الأولى من المستخدم تسجيل الدخول مثل أي تطبيق بريد إلكتروني آخر، مع أنه تظهر لك نافذة بمجرد المصادقة تعلمك أن مايكروسوفت بحاجة إلى مزامنة رسائل البريد الإلكتروني والأحداث وجهات الاتصال مع سحابتها من أجل استخدام الإصدار الجديد من أوتلوك.

ويتوفر خيار الإلغاء، مع أنه لا يوجد خيار لرفض مواصلة استخدام التطبيق. وتوفر الشركة رابطًا للدعم مع بعض المعلومات الإضافية، التي توضح أن الوصول يتيح مزايا، مثل: البحث في البريد أو صندوق الوارد المركز أو الاجتماعات المتكررة، دون أن يقدم بيانًا واضحًا لحدود جمع البيانات.

وقد يفترض المستخدم أن التطبيق قد يرسل بعض البيانات المحدودة للمعالجة في السحابة، مع أنه يمرر بيانات تسجيل الدخول إلى سحابة مايكروسوفت، التي تصادق نيابةً عنك. وتنفذ مايكروسوفت جميع عمليات المعالجة في السحابة، ومنها جلب رسائل البريد الإلكتروني.

وينطبق هذا على OAuth و IMAP، مع أنه يكون واضحًا عند المصادقة باستخدام خادم IMAP تابع لجهة خارجية؛ إذ يأخذ تطبيق أوتلوك بيانات تسجيل الدخول إلى IMAP المقدمة من موفر البريد الإلكتروني وينقلها مباشرة إلى سحابة مايكروسوفت عبر بروتوكول التشفير TLS.

ويوفر المستخدم لسحابة مايكروسوفت وصولًا شاملًا وغير مقيد إلى حسابه للبريد الإلكتروني بالكامل بمجرد تسجيل الدخول إلى تطبيق أوتلوك. ويعد هذا الوصول مستمرًا؛ إذ لم يعد من الممكن إيقاف وصول مايكروسوفت إلى رسائلك للبريد الإلكتروني بمجرد إغلاق أوتلوك.