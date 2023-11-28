أوبو تكشف عن تفاصيل أنظمة كاميرا HyperTone القادمة في هواتف Find X7

أعلنت شركة (أوبو) Oppo، وشركة تصنيع الكاميرات الشهيرة Hasselblad خلال معرض باريس للصور 2023، وهو واحد من أكبر المعارض الفنية الدولية المتخصصة في مجال التصوير الفوتوغرافي، مشروعًا مشتركًا يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الشركتين لتطوير الجيل التالي من أنظمة كاميرات HyperTone، الذي سيكون موجودًا في سلسلة هواتف (Find X7).

حيث ستسهم أنظمة الكاميرا من HyperTone من خلال التركيز على الجماليات، في الارتقاء بتجربة التصوير الفوتوغرافي الحسابي، وستظهر الأنظمة لأول مرة مستقبلًا ضمن سلسلة هواتف فايند الرائدة من أوبو، مما يوفر للمستخدمين تجربة تصوير تفوق الخيال.

وفي هذا الصدد؛ قال أوليفر تشانغ، رئيس أنظمة التصوير في أوبو: “تحظى سلسلة فايند X6 بترحيب واستقبال إيجابي من الجمهور والمتخصصين على حد سواء، وذلك بفضل نظام كاميرا HyperTone الذي يركز على الجماليات. وقد قدمنا أيضًا تجربة تصوير رائدة للهواتف القابلة للطي لأول مرة مع سلسلة فايند N3. ويسعدني أن أعلن دخول تعاوننا مع Hasselblad الآن مرحلة جديدة، حيث طورنا مع Hasselblad نظامًا جماليًا مصممًا خصوصًا للتصوير بالهاتف المحمول، وجمعنا بين جماليات التصوير الكلاسيكية وتكنولوجيا الهاتف المحمول. وفي عام 2024، سنطلق معًا الجيل التالي من أنظمة كاميرا HyperTone وتجربة كاميرا Hasselblad لنواصل رسم مستقبل قطاع الهواتف الذكية”.

ومن جهته، قال برونيوس رودنيكاس؛ مدير التسويق العالمي في شركة Hasselblad: “يسعدنا أن نشهد على أحدث التطورات التي حققتها أوبو في مجال التصوير بالهواتف الذكية، والتي مكنت المستخدمين من إضفاء المزيد من الحيوية على إبداعاتهم من خلال التصوير. إن تعاوننا المستمر لبناء الجيل التالي من أنظمة الكاميرا HyperTone يعد مشروعًا ضخمًا، وهو ليس مجرد استكمال بسيط للأسلوب والتصميم. بل هو تكامل أكبر للجماليات والتكنولوجيا بين العلامتين التجاريتين بما يضمن لعشاق التصوير جودة صور محسنة وتجارب استثنائية تفوق تجربة استخدام الهواتف التقليدية، وأتطلع إلى مشاركة نتائج تعاوننا مع جميع المبدعين في العام المقبل”.

أوبو تقود ثورة التصوير بالهواتف الذكية:

تعمل أوبو، بوصفها شركة رائدة في مجال التصوير بالهواتف الذكية، على إحداث ثورة في هذا المجال من خلال إعطاء الأولوية للجماليات على المواصفات الفنية، إذ قام مختبر القياس الكمي لجماليات التصوير الفوتوغرافي، الذي يضم 10% من فنيي التصوير الفوتوغرافي، و50% من المصورين المحترفين، و40% من خبراء الألوان، بإدخال أوبو إلى عصر جديد من عالم التصوير الفوتوغرافي الحسابي من خلال تقسيم المزايا وتخطيط الحلول والضبط الدقيق.

نظام كاميرا HyperTone:

يقدم نظام كاميرا HyperTone من أوبو إمكانات تصوير شاملة على مستوى النظام، تشمل نظام الكاميرا الرئيسي HyperTone، ومحرك التصوير HyperTone، وشاشة HyperTone ProXDR.

ويقدم نظام كاميرا HyperTone أيضًا أول نظام كاميرا رئيسي على الإطلاق في القطاع، وذلك لتلبية احتياجات التصوير للمستخدمين بنحو أفضل من خلال ضمان صور عالية الجودة طوال الوقت.

وفي هاتف فايند N3، حرصت أوبو على إضافة مستشعر تقنية البكسل المكدس إلى الهواتف القابلة للطي لأول مرة، لتحقق أداءً مشابهًا لمستشعر مقاس قدره بوصة واحدة، الذي يمكن تركيبه في الهواتف القابلة للطي.

وباتباع العناصر الجمالية، يعالج محرك الصور HyperTone مشكلات التصوير الحسابي التقليدية، مما يقلل من الأعمال الفنية الرقمية باستخدام العمليات الحسابية. على سبيل المثال: تعمل خوارزمية Extra HD على تحسين الوضوح بنسبة تبلغ 30% مع تقليل الضوضاء بنسبة تبلغ 60% باستخدام خاصية دمج AI RAW. وتتطلب الخوارزمية الجديدة قوة حوسبة كبرى بنسبة تبلغ 400%، ولكنها تضمن تفاصيل أكثر وضوحًا بعد المعالجة.

يعد أسلوب عرض الصور جزءًا أساسيًا للحصول على تجربة تصوير متكاملة، لذلك يتميز نظام كاميرا HyperTone بشاشة HyperTone ProXDR الرائدة في القطاع، من خلال تسجيل سطوع بدقة قدرها 12 مليون بكسل.

يمكن لتقنية ProXDR ضمان ما يصل إلى ثمانية أضعاف النطاق الديناميكي على الشاشة، واستعادة درجة الألوان الطبيعية للصورة لجعل مشاهدة الصور أكثر واقعية. وتعمل أوبو أيضًا على جعل ProXDR متوافقًا مع معيار Ultra HDR الفائق الوضوح.

وضعية البورتريه بتقنية Hasselblad:

صور البورتريه هي إحدى مزايا الكاميرا الأكثر شيوعًا، وتعد أيضًا أحدث ابتكارات التصوير الفوتوغرافي الحسابي. لذلك توفر وضعية البورتريه بتقنية Hasselblad من خلال اتباع الجماليات، مؤثرات ومزايا لصور البورتريه تعد الأولى من نوعها في القطاع.

ومن خلال محرك HyperTone، تعمل وضعية البورتريه بتقنية Hasselblad على القيام بتغييرات لونية دقيقة لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد تعمل على تحسين درجات لون البشرة بدقة كبرى بمقدار 45 مرة. علاوة على ذلك، توفر خاصية تركيز الأضواء للمستخدمين تأثيرًا سينمائيًا يحاكي التأثير البصري خارج نطاق التركيز البؤري للصور.