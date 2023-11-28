أمازون تواجه اعتراضات بخصوص صفقة iRobot

أرسل المنظمون في الاتحاد الأوروبي بيانًا بالاعتراضات إلى أمازون بشأن صفقة الاستحواذ المقترحة للشركة بقيمة 1.7 مليار دولار على شركة تصنيع المكانس الكهربائية الروبوتية iRobot.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي: “أبلغنا أمازون بوجهة نظرنا الأولية بأن استحواذها المقترح على iRobot قد يحد من المنافسة في سوق المكانس الكهربائية الروبوتية”.

وأعلنت أمازون في شهر أغسطس 2022 أنها تخطط للاستحواذ على iRobot، وخضعت عملية الاستحواذ المقترحة منذ ذلك الحين للتدقيق التنظيمي؛ إذ كشفت المفوضية الأوروبية في شهر يوليو 2023 عن إجراء تحقيق.

ونظرت الهيئات التنظيمية البريطانية في الصفقة، مع أنها وافقت في شهر يونيو عليها. وطلبت لجنة التجارة الفيدرالية في شهر سبتمبر 2022 معلومات بخصوص الصفقة من iRobot وأمازون.

ويعد بيان اعتراضات المفوضية الأوروبية بمنزلة مفاجأة إلى حد ما؛ إذ ذكرت وكالة رويترز في الأسبوع الماضي أنه من المقرر أن تحظى الصفقة بموافقة غير مشروطة.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان اعتراضاتها أن أمازون قد يكون لديها القدرة والحافز من أجل منع منافسي iRobot من خلال القيام بأشياء، مثل شطب المكانس الكهربائية الروبوتية المنافسة أو تقليل ظهورها في سوق أمازون.

وتستطيع أمازون الآن الرد على بيان الاعتراضات وطلب جلسة استماع شفهية. وتتخذ المفوضية بحلول 14 فبراير 2024 قرارًا نهائيًا بشأن الصفقة.

وقالت المتحدثة باسم أمازون، ألكسندرا ميلر، في بيان: “نواصل العمل مع المفوضية الأوروبية ونركز على معالجة أسئلتها وأي مخاوف محددة في هذه المرحلة”.

وأضافت ميلر: “تواجه iRobot منافسة شديدة من موردي المكانس الكهربائية الآخرين، وتقدم الشركة منتجات عملية ومبتكرة. نعتقد أنه بإمكاننا أن نقدم لشركة مثل iRobot الموارد اللازمة من أجل تسريع الابتكار والاستثمار في المزايا المهمة مع خفض الأسعار للمستهلكين”.

وانخفضت أسهم iRobot بنسبة قدرها 17 في المئة بعد أن أصدرت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار الأوروبية تحذيرًا من أن استحواذ عملاقة التجارة الإلكترونية المخطط له على شركة تصنيع المكانس الكهربائية الروبوتية يثير مخاوف المنافسة.

ويأتي إعلان المفوضية بعد أن ارتفعت أسهم iRobot بنسبة قدرها 39 في المئة بعد أن ذكرت وكالة رويترز أنه من المقرر أن تفوز الصفقة بموافقة غير مشروطة من هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار الأوروبية.