أمازون تجلب تقنية مسح راحة اليد إلى الشركات

وسّعت أمازون تقنية مسح راحة اليد Amazon One إلى ما هو أبعد من متاجر البقالة، إذ تطرح إصدارًا مصممًا لعالم الأعمال Amazon One Enterprise، مما يسمح لموظفي الشركات باستخدام راحة اليد بدلًا من الشارات التقليدية أو كلمات المرور أو الطرق الأخرى من أجل الوصول إلى المباني وأنظمة الحواسيب.

وتعيد خدمة Amazon One Enterprise تشكيل نظام الدفع القائم على راحة اليد بصفته أداة مصادقة تتيح لموظفي الشركة تمرير أيديهم من أجل الدخول إلى المكتب أو الوصول إلى المعلومات الحساسة، مثل البيانات المالية أو سجلات الموارد البشرية.

وتستطيع الشركات تثبيت ماسحات Amazon One الضوئية في مواقعها، واستخدام وحدة التحكم في إدارة خدمات الويب من أمازون من أجل إدارة المستخدمين والأجهزة وتحديثات البرامج.

وطرحت أمازون في الأصل تقنية Amazon One في شهر سبتمبر 2020 ضمن متاجرها للبيع بالتجزئة، قبل توسيعها لتشمل تجار التجزئة والأماكن التابعة لجهات خارجية.

وأعلنت الشركة Amazon One Enterprise بالتزامن مع مؤتمر re:Invent، ولم تكشف أمازون عن أسعار الأجهزة أو الخدمة، التي أصبحت متاحة الآن بصفتها معاينة في الولايات المتحدة.

ويشمل المستخدمون الأوليون للتكنولوجيا البيومترية قسم البنية التحتية السحابية العالمية لخدمات الويب من أمازون، الذي يشرف على مراكز بيانات أمازون، بالإضافة إلى العملاء الخارجيين، مثل فنادق ومنتجعات IHG، وشركة تصنيع الأبواب الدوارة Boon Edam، وشركة السلالم المتحركة والمصاعد Kone.

وتقدم أمازون الخدمة بصفتها حلًا رخيصًا وآمنًا للمؤسسات مقارنةً بأدوات الأمان والمصادقة التقليدية، مثل الشارات أو كلمات المرور.

وقال ديليب كومار، نائب الرئيس الذي يشرف على تطبيقات خدمات الويب في أمازون، في بيان: “تقدر الشركات الخصوصية والراحة لمستخدميها، الذين يمكنهم الوصول إلى المواقع الفعلية وأصول البرامج بمجرد تمرير كفهم”.

وتخطط الشركة لنشر التكنولوجيا في جميع مواقعها، مع أنه ليس من الواضح إذا كانت أمازون تخطط لتطبيق تقنية مسح راحة اليد في مكاتب شركتها.