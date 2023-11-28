تطورت أجهزة التلفاز الذكية (Smart TVs) بسرعة في السنوات الأخيرة، وأصبحت متوفرة بأحجام مختلفة وبجودة عالية، فضلًا عن دعمها العديد من التقنيات المتطورة؛ إذ يتوفر الآن أجهزة تلفاز ذكية لاسلكية، وأخرى مع بطاريات قابلة للتبديل وإعادة الشحن.

لذلك، لم تَعد أجهزة التلفاز الذكية مجرد أداة لعرض المحتوى فقط، بل تتيح لك الوصول إلى العديد من المزايا الذكية التي تعزز الترفيه المنزلي، مثل: سهولة إقران هاتفك مع جهاز التلفاز والاستمتاع بمشاهدة المحتوى الموجود في هاتفك على شاشة أكبر.

من ناحية أخرى، تأتي أجهزة التلفاز الذكية الحديثة مع جهاز للتحكم من بُعد يدعم المساعد الصوتي أليكسا، أو مساعد جوجل، وغيرهما، كما تدعم هذه الأجهزة مكبرات الصوت الذكية، مثل: Amazon Echo و Google Nest للتحكم في التلفاز عبر الأوامر الصوتية.

بالإضافة إلى ذلك، تميزت بعض العلامات التجارية مثل: سامسونج وسوني، وLG في مجال تصنيع أجهزة التلفاز الذكية، وأصدرت طُرزًا قادرة على البث بدقة قدرها 8K، وتتمتع بمزايا قوية لتوفير تجربة مشاهدة استثنائية.

وسواء كنت تريد شراء تلفاز ذكي جديد، أو ترغب في ترقية التلفاز الموجود لديك فهناك الكثير من الطُرز التي تناسب احتياجاتك، وميزانيتك. وسنعرض في هذا المقال أفضل أجهزة التلفاز الذكية في عام 2023 لمساعدتك في اختيار المناسب لك:

1- تلفاز Sony A90J Bravia XR الذكي:

يضم تلفاز سوني (A90J Bravia XR) الذكي شاشة من نوع OLED بقياسات متعددة، هي: 55 أو 65 أو 83 بوصة، وبدقة قدرها 4K، وتدعم الشاشة معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (Dolby Vision) وتمتاز بقدرتها على إنشاء صور مشرقة وذات ألوان حقيقية وواضحة.

بالإضافة إلى ذلك؛ حسّنت سوني المعالج الذي يعمل به التلفاز ليدعم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين الوضوح وإظهار تفاصيل أفضل للصور.

ومن ناحية أخرى، يستخدم تلفاز Bravia XR تقنية (+Acoustic Surface Audio) من سوني لتحويل الشاشة بأكملها إلى مكبر صوت، وتمنحك منصة Google TV المدمجة في التلفاز الوصول إلى آلاف تطبيقات البث، مثل: +Disney و Spotify وغيرهما.

وباستخدام خدمة Chromecast أو AirPlay 2، يمكنك مشاركة شاشة هاتف آيفون أو أندرويد لعرض مقاطع الفيديو والصور أو الاستماع إلى الموسيقا المخزنة في هاتفك عبر التلفاز.

يدعم جهاز التحكم من بُعد الخاص بهذا التلفاز المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa و(مساعد جوجل) Google Assistant للتحكم في محتوى التلفاز دون استخدام اليدين، ويمكنك أيضًا توصيل هذا التلفاز بتطبيق Apple HomeKit لاستخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri لعمليات البحث الصوتي.

يُباع تلفاز Sony A90J Bravia XR بسعر يبدأ من 1400 دولار.

2- تلفاز TCL 40S325 الذكي:

يضم تلفاز TCL 40S325 الذكي شاشة من نوع (LED) بقياس قدره 40 بوصة، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

ويمكنك توصيل هذا التلفاز بمكبرات الصوت الذكية التي تدعم المساعد الصوتي أليكسا، ومساعد جوجل، ويحتوي هذا التلفاز على مقبس لسماعة الرأس لتتمكن من الاستماع وحدك دون إزعاج الآخرين في منزلك.

يدعم تلفاز TCL 40S325 منصة Roku، ويأتي مع تطبيقات البث المشهورة المحملة سابقًا، مثل: يوتيوب، وHulu، ويمكنك استخدام تطبيق Roku في هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي لتحويل الهاتف أو الجهاز اللوحي إلى جهاز للتحكم من بُعد يدعم الأوامر الصوتية لتسهيل البحث والتصفح.

يُباع تلفاز TCL 40S325 بسعر قدره 300 دولار.

3- تلفاز Samsung Crystal UHD TU8000:

يضم تلفاز Samsung Crystal UHD TU8000 شاشة من نوع (Crystal UHD LED) بقياس قدره 85 بوصة، وبدقة قدرها 4K، وتدعم الشاشة معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وتدعم تقنية (HDR)، وهذا التلفاز مصمم خصوصًا للمساحات الكبيرة.

تحتوي الشاشة على إطار رفيع جدًا لمنحك صورة كبيرة ولتوفير تجربة مشاهدة غامرة من أي زاوية، ويحتوي الجزء الخلفي على أجزاء مخصصة لتنظيم الكابلات والمساعدة في منع التشابك، ولضمان الحفاظ على مظهر الحائط خاليًا من الأسلاك.

يعمل هذا التلفاز الذكي بمعالج Crystal 4K المُحدّث ونظام التشغيل Tizen الجديد، ويدعم هذا التلفاز تقنية (+HDR10) لإنشاء محتوى بدقة قدرها 4K مع ألوان واضحة ومشرقة.

ويدعم جهاز التحكم من بُعد المساعد الصوتي (Bixby) وأليكسا ومساعد جوجل، وباستخدام تقنية البلوتوث، يمكنك توصيل مكبرات الصوت الذكية لاسلكيًا. وباستخدام خدمة Apple AirPlay2 أو SmartCast، يمكنك عرض محتوى هاتف آيفون أو أندرويد في شاشة التلفاز.

يحتوي هذا التلفاز على مزية تسمح للآباء بحظر البرامج والأفلام غير المناسبة للصغار، وفي حال عدم استخدامه، يُحوّل وضع (Ambient Mode) شاشة التلفاز إلى لوحة حائط ويمكنك اختيار الصور التي تود عرضها في الشاشة.

يُباع تلفاز Samsung Crystal UHD TU8000 بسعر قدره 2000 دولار.

4- تلفاز Samsung QN900A:

يضم تلفاز Samsung QN900A شاشة من نوع (QLED) بقياس قدره 85 بوصة، وبدقة قدرها 8K، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا. وتأتي الشاشة مع طلاء مضاد للوهج ومضاد للانعكاس لمنحك تجربة مشاهدة مثالية من أي زاوية.

يعمل هذا التلفاز بمعالج جديد تمامًا، كما يضم مكبرات الصوت المزدوجة التي تستخدم مستشعرًا لضبط إعدادات الصوت ومستواه بما يتناسب مع مساحة الغرفة.

ويدعم تلفاز Samsung QN900A مزية (Multi-View) التي تتيح لك مشاهدة ما يصل إلى أربعة مقاطع فيديو في وقت واحد. وإذا كنت تستخدم أحد هواتف سامسونج جالاكسي، فيمكنك الاستفادة من مزية (Tap View) التي تتيح لك النقر فوق هاتفك أثناء وضعه مقابل التلفاز لعرض محتوى شاشة الهاتف فورًا على شاشة التلفاز.

يُباع تلفاز سامسونج بسعر قدره 5000 دولار.

5- تلفاز LG OLED83C1PUA:

يضم تلفاز LG OLED83C1PUA شاشة من نوع (OLED)، بقياس قدره 83 بوصة، وبدقة قدرها 4K، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (Dolby Vision).

ويُعدّ هذا التلفاز خيارًا مناسبًا لك إذا كنت من محبي اللعب بألعاب الفيديو ولديك جهاز PlayStation 5 أو Xbox Series X، فهو يدعم تقنية Nvidia G-Sync و AMD FreeSync لتوفير معدل تحديث متغير يتناسب مع المحتوى المعروض في الشاشة، ولتوفير تجربة لعب أكثر سلاسة.

ويحتوي هذا التلفاز أيضًا على وضع (Game Optimizer) لمساعدتك في الحصول على تجربة لعب مثالية، ويحتوي على أربعة منافذ من نوع HDMI؛ مما يعني أنه يمكن توصيل جميع أجهزة التحكم في الألعاب مباشرة بالتلفاز.

يُباع تلفاز LG OLED83C1PUA بسعر قدره 4000 دولار.