8 رواد فضاء من الإمارات وروسيا وأمريكا يشاركون العالم تجاربهم الملهمة في منتدى دبي للمستقبل

شارك رواد فضاء البعثة الاستكشافية ال 69 إلى محطة الفضاء الدولية، برفقة رائد الفضاء هزاع المنصوري، المسؤول عن متابعة البعثة من الأرض، في جلسة رئيسة بعنوان (دروس من الفضاء للعالم) انعقدت ضمن فعاليات الدورة الثانية من (منتدى دبي للمستقبل)، الذي انطلق اليوم 27 نوفمبر في متحف المستقبل في مدينة دبي.

وعرض رواد الفضاء خلال الجلسة تجاربهم ومشاهداتهم ومسيراتهم المعرفية الفردية والمشتركة في قطاع الفضاء أمام جمهور منتدى دبي للمستقبل، بعد تسجيلهم مجتمعين ما مجموعه أكثر من 50 ألف ساعة في الفضاء؛ بما يشمل المهمة التي استغرقت 186 يومًا لمحطة الفضاء الدولية.

وقدم رواد الفضاء المخضرمون خبراتهم وعرضوا رؤاهم حول أفضل السبل لترسيخ الفضول العلمي والمعرفي وحب الاستكشاف لدى النشء والشباب، مع التركيز في أهمية التعليم المتقدم والمتطور باستمرار لمواكبة أحدث مستجدات استشكاف الفضاء وصناعاته وإعداد جيل مستقبلي واعٍ وواعد وشغوف بسبر أغوار قطاع الفضاء الحيوي لمستقبل البشرية.

قال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، أحد أعضاء البعثة الاستكشافية ال 69: “إن دولة الإمارات بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حققت قفزات طوت الزمن واختصرت المراحل في استكشاف الفضاء”.

وأكد النيادي أن التجارب العلمية المشتركة هي أهم ما تحققه مهام الفضاء لمستقبل الإنسانية، لافتًا إلى أن دعم العائلة الأسرة الكبيرة في دولة الإمارات جعل رواد الفضاء الإماراتيين يركزون في مهامهم في الفضاء، ومواصلة التدريبات والتمارين.

وقال النيادي: “إن روح الفريق الواحد هي الأساس في نجاح أي مهمة فضائية”. مشيرًا إلى أهمية تمارين بناء الفريق التي تشرك الجميع وتحقق هدف المهمة الفضائية، كما أشار إلى أن تدريباته شملت رحلات مع طاقم المحطة الفضائية، وقضاء الوقت كفريق معًا حتى أصبح الجميع أصدقاء.

وأوضح النيادي أن قيامه بالسير في الفضاء كأول رائد فضاء عربي يقوم بذلك شكل فرصة غير مسبوقة يفتخر ويعتز بها ويهديها لكل الطامحين لتحقيق تطلعاتهم في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.

وأكد النيادي أنه أمضى 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وقد كانت هذه المدة مفيدة جدًا على صعيد إجراء التجارب العلمية، كما أنها كانت ملهمة للأجيال في دولة الإمارات والعالم العربي والعالم، لكونها تحض الطلبة على تحقيق أحلامهم، والمشاركة في مهمات ومشاريع كبرى وعلى مستوى عالمي.

كما أشار إلى تجربته في زيارة المدارس في دولة الإمارات، وتأثر الطلبة بمشاركته، مع ما لمسه من تجاوب خلال جولاته في مناطق مختلفة من الدولة، وإجاباته عن الأسئلة من جانب الطلبة حول إمكانية أن يصبحوا رواد فضاء، بما يعنيه ذلك من تأثرهم بالنموذج؛ وذلك ما تسعى إليه دولة الإمارات عبر تأهيل الشباب، وتعليمهم، وحصولهم على خبرات جديدة، في مجالات المستقبل.

واستعرض النيادي تجربته في مدة التدريب، ثم زمن العيش في محطة الفضاء الدولية، والقدرة على العمل ضمن فريق واحد، إضافة إلى الأدوار الموكلة إليه، وإلى بقية الفريق داخل المحطة، والمهمات العلمية، وكيفية إدارة المهمات من خلال توزيعها على أعضاء الفريق.

قال هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، والمسؤول عن متابعة البعثة الاستكشافية ال 69 على الأرض: “إن الذهاب إلى الفضاء هو رسالة للنشء وأجيال المستقبل بأن تحقيق الطموحات ممكن، إذا توفرت الإرادة والعزيمة والقدرة، كما هي الحال مع مشروع الإمارات لاستكشاف الفضاء، الذي استطاع خلال سنوات قليلة تحقيق أهداف كانت تحتاج إلى عقود”.

وقال المنصوري: “إن الصعود إلى الفضاء هو تجربة فريدة جدًا خاضها فقط 700 إنسان منذ بداية عصر استكشاف الفضاء ومهامه في القرن العشرين؛ إذ يمكن في بعض المهام الدوران حول الأرض 16 مرة يوميًا”.

