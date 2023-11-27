هواوي وشارب توقعان اتفاقية لتبادل تراخيص براءات الاختراع

أعلنت شركتا هواوي وشارب توقيع اتفاقية ترخيص متبادل لبراءات الاختراع، تشمل براءات الاختراع الأساسية المُستخدمة في تطوير شبكات الاتصالات اللاسلكية من الجيل الرابع والخامس.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن شركة هواوي، فإن تلك الاتفاقية سوف تُطبق على مستوى عالمي، كما أنها ستكون طويلة الأجل، دون الإشارة إلى المدة المحددة التي ستسري خلالها الاتفاقية.

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية الترخيص المتبادل هي عقد بين طرفين أو أكثر حيث يمنح كل طرف حقوق استخدام براءات الاختراع للأطراف الأخرى المشاركة بموجب الاتفاقية.

وقال آلان فان، رئيس قسم الملكية الفكرية في هواوي، إن الاتفاقية تمثل اعترافًا متبادلاً بالملكية الفكرية للشركتين، وتعزز التعاون بينهما في تطوير المعايير التقنية المتقدمة التي تحسن تجربة المستخدم وتعزز المنافسة وتقلل من تكلفة الأجهزة والخدمة.

وصرح موتوتاكا تانيا، المدير الفني ورئيس قسم البحث والتطوير في شارب، بأن الاتفاقية وُقعت “بموجب شروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية”، مشيرًا إلى أنها “تعكس احترام كلا الطرفين لكل براءة اختراع”.

وكانت هواوي قد وقعت اتفاقيات مماثلة مع شركات تقنية أخرى مثل سامسونج ونوكيا وإريكسون وغيرها، كما عقدت تسوية بشأن نزاع طويل على براءات الاختراع مع شركة شاومي الصينية.

وتحتل هواوي المرتبة الأولى عالميًا في سوق البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس 5G تليها إريكسون ونوكيا، وتمثل الشركات الثلاثة نحو 75% من السوق، ولا زالت هواوي محتفظة بريادتها لهذا القطاع بالرغم من العقوبات الأمريكية التي فُرضت عليها قبل أكثر من 3 سنوات.