هواوي تكتسب ثقة صانعي السيارات من خلال التعاون

تنقل هواوي التقنيات والموارد الأساسية في وحدتها للسيارات الذكية، التي حققت مبيعات قوية لعدد من المركبات الجديدة، إلى شركة مشتركة جديدة مملوكة بنسبة تصل إلى 40 في المئة لشركة صناعة السيارات شانجان.

وقالت الشركة في بيان صحفي: “تشارك الشركة الجديدة في البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات وخدمة أنظمة السيارات الذكية وحلول المكونات، وتعمل الشركة الجديدة مع الشركاء من أجل تعزيز الابتكار والقيادة في تكنولوجيا السيارات الذكية وتعزيز ازدهار صناعة السيارات وتطويرها”.

وأوضحت شركة شانجان في إيداعها لدى بورصة شنتشن للأوراق المالية أن الطرفين يتفاوضان على نسبة الأسهم وحجم رأس المال المساهم في الشركة الجديدة التي تصمم أنظمة ومكونات السيارات الذكية وتصنعها.

وأشارت شانجان إلى أن المشروع يساعدها في أن تصبح شركة تكنولوجيا نقل ذكية منخفضة الكربون. وجاء في الإيداع: “يدعم الطرفان بشكل مشترك الشركة المستهدفة لكي تصبح رائدة في صناعة الأنظمة الذكية للسيارات وحلول المكونات ومقرها في الصين”.

وقال يو تشنغ دونغ، العضو المنتدب لشركة هواوي ورئيس وحدة حلول السيارات الذكية، في حفل التوقيع: “تعمل هواوي مع المزيد من شركات السيارات لاغتنام فرص الكهرباء والتحول الذكي لصناعة السيارات”.

وأوضحت هواوي بشكل متكرر أنها لا تصنع السيارات بمفردها، بل إنها تساعد شركات صناعة السيارات الأخرى في صنع سيارات فضلى.

ولدى الشركة المصنعة للهواتف الذكية شراكة حالية مع شركة شانجان، بالإضافة إلى شركات أخرى، ومنها مجموعة سيريس. وتنتج هواوي وسيريس بشكل مشترك سيارات تحمل العلامة التجارية Aito، ومنها نموذج M7.

كما بنت الشركة أيضًا سيارة السيدان المسماة S7 بالتعاون مع شركة صناعة السيارات الصينية شيري تحت العلامة التجارية الجديدة Luxeed، التي تنوي وضعها بصفتها منافسة لسيارة Model S من تسلا.

وأوضحت هواوي في شهر أكتوبر أنها تلقت أكثر من 50 ألف طلب لنموذج M7 الجديد خلال 25 يومًا من المبيعات، الأمر الذي من شأنه أن يضع العلامة التجارية Aito بين الشركات الخمس ذات المبيعات العليا لمركبات الطاقة الجديدة في الصين.