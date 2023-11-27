هاكان أوزديمير يقود سيمنس للبنية التحتية الذكية في الشرق الأوسط  

أعلنت شركة (سيمنس) Siemens؛ تعيين (هاكان أوزديمير) Hakan Ozdemir في منصب الرئيس التنفيذي لسيمنس للبنية التحتية الذكية في منطقة الشرق الأوسط، خلفًا للسيد (فرانكو أتاسي) الذي شغل هذا المنصب بداية من عام 2019.

انضم أوزديمير لسيمنس عام 2014 حيث شغل منصب مدير إدارة الإستراتيجيات وتطوير الأعمال في سيمنس تركيا، وذلك بعد أن عمل في عدد من كبرى الشركات العالمية الأخرى في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وتركيا.

يتمتع أوزديمير بخبرات واسعة في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا وهو من الشخصيات القيادية والإدارية المتميزة.

ولد هاكان أوزديمير في مدينة ميونخ الألمانية، وحصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة بوغازجي (البسفور) في تركيا، ودرجتي البكالوريوس وماجستير إدارة الأعمال من جامعة وست جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وإلى جانب منصبه الجديد، يشغل أوزديمير منصب الرئيس التنفيذي لسيمنس قطر منذ أكتوبر 2022.

وتعليقًا على تعيين هاكان في منصبه الجديد، يقول (هيلموت فون شتروفيه)؛ الرئيس التنفيذي لسيمنس الشرق الأوسط: “إنّ الخبرة الكبيرة التي اكتسبها هاكان، بالإضافة لفهمه العميق لعملياتنا التشغيلية، تجعله الأنسب لمساعدة عملائنا في منطقة الشرق الأوسط، على تبني ونشر حلولنا التكنولوجية التي تحفز التنمية المستدامة في دول المنطقة، والمحافظة على البيئة في الوقت ذاته”.

ومن جانبه، قال هاكان: “تمثل سيمنس للبنية التحتية الذكية عاملًا رئيسيًا لتنمية المجتمعات المستدامة والقادرة على التكيف. لذلك أتطلع للعمل والتعاون مع عملائنا وشركائنا لتقديم حلول ذكية للبنية التحتية، بهدف تحقيق أثر إيجابي يدوم على المجتمعات والكوكب الذي نعيش فيه”.