يتوفر في الأسواق العديد من الهواتف الذكية القابلة للطي المناسبة للمستخدمين من مُختلف الفئات، فهناك سلسلة هواتف سامسونج Z Flip التي تمتاز بالتصميم الأنيق والأداء القوي وتُباع بأسعار مرتفعة، وأحدث هاتف في تلك السلسلة هو Galaxy Z Flip5.

من ناحية أخرى، توفر شركة موتورولا هاتف Razr 40 القابل للطي رأسيًا على غرار Galaxy Z Flip5 لكنه يأتي بمواصفات متوسطة ويُباع بسعر أقل من سعر هاتف سامسونج.

يعتمد اختيار أحدهما بشكل أساسي على ميزانيتك، ومع ذلك، تنبغي معرفة جميع المواصفات التي يتمتع بها كلا الهاتفين لاختيار الأنسب لك.

ولمساعدتك في الاختيار، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Flip5 و Motorola Razr 40:

التصميم:

يشترك هاتفا Galaxy Z Flip5 و Motorola Razr 40 في الشكل الأساسي، فكلاهما قابلان للطي رأسيًا، ويحتويان على إطار مصنوع من الألمنيوم، وشاشات خارجية تظهر بجانبها عدسات الكاميرا الخلفية مرتبة أفقيًا.

لكن الاختلاف الأبرز في التصميم هو مقاس الشاشة الخارجية؛ إذ يضم هاتف Galaxy Z Flip5 شاشة خارجية بقياس قدره 3.4 بوصات، وتغطي النصف القابل للطي كاملًا، باستثناء الجزء العلوي الذي يضم العدسات الخلفية. أما هاتف موتورولا (Razr 40) فيضم شاشة خارجية صغيرة جدًا مقارنةً بشاشة هاتف سامسونج؛ إذ يبلغ مقاسها بوصة ونصف، وتغطي نصف الجزء العلوي فقط، ويظهر بجانبها عدسات الكاميرا الخلفية مرتبة أفقيًا.

يمتاز هاتف سامسونج بأنه مقاوم للماء وفقًا لمعيار IPX8، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود الجرافيتي (Graphite) واللافندر، والأخضر النعناعي، والكريمي. أما هاتف موتورولا فيتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأبيض (Vanilla Cream)، والأخضر (Sage Green)، والبنفسجي (Summer Lilac).

الشاشة:

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5 شاشة رئيسية داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2640 × 1080 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1200 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم مزية (+HDR10).

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED) بقياس قدره 3.4 بوصات، وبدقة قدرها 748 × 720 بكسلًا، وتطلق عليها سامسونج اسم (Flex Window)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

يمكنك استخدام شاشة Flex Window للتحقق من الإشعارات، أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو الرد على الرسائل أو إجراء المدفوعات.

أما هاتف موتورولا Razr 40 فيضم شاشة رئيسية داخلية من نوع (LTPO AMOLED) قابلة للطي، بقياس قدره 6.9 بوصات، وبدقة قدرها 2640×1080 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1400 شمعة/ المتر المربع، وبكثافة قدرها 413 بكسلًا في البوصة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا.

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (AMOLED) بقياس قدره بوصة ونصف، وبدقة قدرها 368×194 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة/ المتر المربع، وبكثافة قدرها 282 بكسلًا في البوصة.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5 بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو إصدار مصمم خصوصًا لهواتف سامسونج، ويوفر أداءً قويًا وعمر بطارية طويل.

ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، ويدعم التحديث إلى نظام أندرويد 14 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.0. وقد وعدت سامسونج بتوفير أربعة تحديثات لنظام التشغيل؛ مما يعني أنه سيدعم نظام أندرويد 17 في عام 2026، مع خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

يتوفر هاتف Galaxy Z Flip5 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 256 أو 512 جيجابايت.

أما هاتف Razr 40 فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 7 Gen 1) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 644).

يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 13، ويدعم تحديثات نظام التشغيل لمدة قدرها ثلاث سنوات، والتحديثات الأمنية لمدة قدرها أربع سنوات. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالبطارية والشحن، يحتوي هاتف Galaxy Z Flip5 على بطارية تبلغ سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

ويحتوي هاتف Motorola Razr 40 على بطارية كبيرة لا تتوفر في العديد من الهواتف القابلة للطي، وتبلغ سعتها 4200 ميلّي أمبير/ الساعة،، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 5 واط.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy Z Flip5 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما الكاميرا الأمامية فهي مدمجة في الشاشة الداخلية الكبيرة، وهي كاميرا أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما هاتف موتورولا Razr 40 فيضم كاميرا ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5 بسعر يبدأ من 3599 ريالًا سعوديًا، ويُباع هاتف موتورولا Razr 40 بسعر قدره 1999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

أيهما تختار؟

يقدم كلا الهاتفين أداءً رائعًا ويتمتعان بتصاميم جميلة، ومع ذلك، يتناسب هاتفا Galaxy Z Flip 5 و Motorola Razr 40 مع فئات مختلفة من المستخدمين؛ إذ يُعدّ Galaxy Z Flip 5 هو الأنسب للأشخاص الذين لديهم ميزانية جيدة، ويبحثون عن هاتف قابل للطي يتمتع بأداء قوي، فهو يضم معالجًا يضمن الأداء القوي والسريع للهاتف، كما يضم شاشة خارجية كبيرة تسمح بتتبع الإشعارات وإنجاز بعض المهام دون الحاجة إلى فتح الهاتف، ويدعم هاتف سامسونج تحديثات نظام التشغيل لمدة أطول من هاتف موتورولا.

أما إذا كنت تفكر في شراء هاتف قابل للطي بسعر أقل من سعر هاتف سامسونج، ويتمتع بأداء جيد وتصميم أنيق، فاختر هاتف Motorola Razr 40.

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy Z Flip5 و Motorola Razr 40: