نصائح تكنولوجية

مزايا في هواتف آيفون تساعد الطلبة في الدراسة

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مزايا في هواتف آيفون تساعد الطلبة في الدراسة

تتضمن هواتف آيفون العديد من المزايا المفيدة التي تساعدك في التركيز أثناء الدراسة أو العمل، فلا يقتصر استخدام هاتف آيفون على إجراء المكالمات الصوتية، وإرسال الرسائل النصية، ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني، وتصفح الويب، واللعب بألعاب الفيديو، بل هناك مجموعة متنوعة من التطبيقات والإعدادات المدمجة في هواتف آيفون يمكن أن تساعدك في أن تكون أكثر إنتاجية عند الدراسة، وسنوضح فيما يلي كيف يمكنك استخدامها بطريقة مناسبة:

1- أوضاع التركيز المخصصة:

يحتوي هاتف آيفون على عدّة أوضاع للتركيز منها ما هو مخصص للنوم، وآخر لقيادة السيارة، وآخر للعمل، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء وضع تركيز خاص بك لتخصيص الإشعارات والتنبيهات التي تريد أن تصلك بدلًا من إيقاف تشغيل جميع الإشعارات والتنبيهات في وقت واحد، على سبيل المثال: يمكنك كتم الإشعارات الواردة من تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ مع إبقاء الإشعارات الخاصة برسائل البريد الإلكتروني مُفعّلة.

ولإنشاء وضع تركيز مخصص، اتبع الخطوات التالية:

  1. انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (التركيز) Focus.
  2. انقر فوق إشارة الجمع (+)، ثم اختر (مخصص) Custom، ثم اكتب اسمًا لوضع التركيز واختر أيقونة مناسبة.
  3. اختر التطبيقات التي تريد إيقاف الإشعارات الواردة منها، وعند البدء بالدراسة، يمكنك تفعيل وضع التركيز يدويًا؛ أو يمكنك وضع جدول زمني لتشغيله وإيقافه تلقائيًا.
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2- تطبيق المذكرات الصوتية:

أثناء حضور المحاضرات تحتاج إلى تدوين العديد من الملاحظات يدويًا، ولكن يمكنك الاعتماد على المذكرات الصوتية إذا كنت تواجه مشكلة في التركيز في المحاضرة أثناء تدوين الملاحظات يدويًا، وفي هذه الحال يمكن أن يساعدك تطبيق (المذكرات الصوتية) Voice Memos المدمج في هاتف آيفون.

بمجرد بدء المحاضرة شغّل التطبيق واتركه يُسجّل المحاضرة، ثم يمكنك إعادة الاستماع إليها في أي وقت وتدوين النقاط المهمة، أو سجّل جزءًا من المحاضرة يتضمن معلومات تحتاج إلى مراجعتها وتدوينها في وقت لاحق.

3- تطبيق الملاحظات:

إذا كان هناك نص طويل ترغب في إضافته إلى ملاحظة معينة في تطبيق الملاحظات المُدمج في هواتف آيفون، فيمكنك استخدام كاميرا الهاتف لتدوين الملاحظة في شكل صورة، فبدلًا من كتابة نصوص طويلة من كتاب معين، يمكنك استخدام مزية المسح الضوئي للمستندات المتوفرة في تطبيق الملاحظات باتباع الخطوات التالية:

  1. افتح تطبيق الملاحظات، ثم انقر فوق رمز الكاميرا.
  2. اختر (المسح الضوئي للمستندات) Scan Documents.
  3. التقط صورة لصفحة الكتاب وستضاف تلقائيًا إلى ملاحظتك المفتوحة. 
  4. بعد ذلك، يمكنك تحديد النقاط المهمة في المستند، ويمكنك أيضًا طباعته إذا كنت بحاجة إلى نسخة ورقية.

لا تقتصر مزايا تطبيق الملاحظات على ذلك، بل يتضمن العديد من المزايا الأخرى التي تساعدك في تدوين الملاحظات وتحريرها بسهولة، ومن المزايا التي يمكنك الاستفادة منها في مجال الدراسة مزية (التعاون) Collaborate التي تتيح لك مشاركة الملاحظة نفسها مع أشخاص آخرين، والسماح لهم بالكتابة والتعديل فيها.

ولاستخدام هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

  1. اختر الملاحظة التي ترغب في مشاركتها.
  2. انقر فوق زر المشاركة في الجهة اليُمنى العُلوية.
  3. فعّل خيار (التعاون) Collaborate، ثم أرسل الدعوة عبر تطبيق الرسائل أو أي تطبيق آخر.
  4. بعد قبول الدعوات، ستتمكن جميع الأطراف من إضافة نص إلى الملاحظة وإزالته منها.

4- تطبيق الترجمة للمساعدة في تعلم اللغات:

إذا كنت تتعلم لغة جديدة، أو أنك تدرس بلغة غير لغتك الأم، فيمكن أن يساعدك هاتف آيفون في الدراسة وتعلم اللغة الجديدة عبر تطبيق (الترجمة) Translate من آبل المدمج في الهاتف؛ إذ يمكنك استخدام هذا التطبيق لترجمة النصوص المكتوبة، وكذلك ترجمة المحادثات بسهولة وبدقة عالية، ويمكنك أيضًا تصوير أي نص مكتوب على لوحة وسيترجمه لك التطبيق فورًا دون الحاجة إلى كتابته يدويًا.

5- تطبيق الاختصارات لأتمتة المهام:

يتيح لك تطبيق (الاختصارات) Shortcuts المدمج في هاتف آيفون أتمتة العديد من المهام التي تساعدك في تعزيز الإنتاجية أثناء الدراسة، على سبيل المثال: إذا كنت قلقًا من نسيان تشغيل وضع التركيز الخاص بالدراسة عند الوصول إلى قاعة المحاضرات، فيمكنك إنشاء اختصار في تطبيق الاختصارات لأتمتة تشغيل وضع التركيز تلقائيًا عند الوصول إلى قاعة المحاضرة.

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