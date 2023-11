عمر سلطان العلماء: منطقتنا لديها القدرة على صناعة مستقبل أفضل 

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ونائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دول المنطقة لديها القدرة على صناعة مستقبل أفضل على الرغم من مختلف التحديات، وهذا ما يتطلب وجود رؤى مستقبلية ومنظومة داعمة لتمكين استشراف المستقبل وصناعته مع التركيز على الشباب والمواهب الواعدة والاستفادة المثلى من الموارد والاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الكلمة الافتتاحية لافتتاح أعمال الدورة الثانية من (منتدى دبي للمستقبل)، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، الذي انطلق اليوم 27 نوفمبر في متحف المستقبل في مدينة دبي.

وقال معالي عمر سلطان العلماء خلال كلمته: “ترتكز رؤية الإمارات لتصميم المستقبل على الإنسان أولًا وأخيرًا”. مشيرًا إلى أن رحلة الإمارات مع المستقبل بدأت مع الآباء المؤسسين وتواصلها اليوم القيادة الرشيدة للدولة حتى أصبحت الإمارات منارة للأمل في المنطقة ونموذجًا يحتذى به على مستوى العالم لتصميم المستقبل.

وأكد العلماء أن دولة الإمارات وفرت المساحة الإبداعية المناسبة لتحقيق التطلعات المستقبلية للأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال والمجتمعات، انطلاقًا من مبدأ تمكين الإنسان وتوفير البيئة الحاضنة للكفاءات والمواهب والمتفائلين بالمستقبل، إلى جانب مفاهيم الاستباقية والتكنولوجيا والإيجابية في مقاربة التخطيط الإستراتيجي والمستقبلي والاستفادة من التقنيات الناشئة والصاعدة بمنظور إيجابي واعٍ وواعد.

واستعرض عمر العلماء نموذج دبي ودولة الإمارات في تخيل المستقبل وتصميمه وتنفيذه، وفق رؤية قيادة تمتلك الرؤى الاستشرافية وتقدم الدعم اللامحدود لفتح آفاق جديدة وتمهيد أرضية صلبة وبيئة حاضنة للابتكار والإبداع البشري الذي يصنع الفرص المتميزة.

قال عمر العلماء: “إن رحلة المستقبل لدولة الإمارات بدأت بلحظة تاريخية وتواصلت كرحلة استثنائية تحدوها رؤية إستراتيجية محورها الإنسان حيث يلتقي الجميع لتشكيل المستقبل وكانت اللحظة التاريخية هي الثاني من ديسمبر عام 1971، حيث اجتمع الآباء المؤسسون على مبدأ الاتحاد لتشكيل المستقبل للأجيال القادمة وتمكين القدرات البشرية لأهل الإمارات وكل من يأتي إليها من مختلف أنحاء العالم، حتى أصبحت دولة الإمارات اليوم منارة للأمل”.

H.E. @OmarSAlolama reflects on UAE's achievements over the years in various sectors, which revolved around the futuristic thinking of its leaders and the focus on human potential instead of the national resources. #DubaiFutureForum2023 #DubaiFuture pic.twitter.com/FRCk7ZFxmX

— Dubai Future Foundation (@DubaiFuture) November 27, 2023