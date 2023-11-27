شكاوى من اختفاء الملفات المخزنة في جوجل درايف

اشتكى عدد من مستخدمي خدمة تخزين الملفات السحابية “جوجل درايف” من اختفاء ملفاتهم المخزنة في الخدمة بشكل جزئي أو كلي على نحو غامض.

ووفقًا للشكاوى التي رُصدت خلال الأيام الأخيرة على منتدى جوجل للدعم الفني، فقد أفاد بعض المستخدمين بأن الملفات الخاصة بهم في جوجل درايف قد اختفت تلقائيًا، وعادت حال المجلدات إلى ما كانت عليه في أوقات سابقة دون الملفات المرفوعة خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف المستخدمون المتأثرون بالمشكلة أنهم لم يجدوا أي أثر لإجراءات حدثت لملفاتهم في قسم نشاط الحساب، وأنهم لم يحذفوا الملفات المختفية يدويًا أو يشاركوها مع أحد أو يزامنوها مع أجهزة أخرى.

ومن المُلاحظ أن تلك المشكلة تؤثر فقط في مستخدمي جوجل درايف الذين يصلون إلى الخدمة عبر تطبيق الحاسوب، ولا يبدو أنها تؤثر في حسابات الأشخاص الذين يستخدمون موقع “درايف” الإلكتروني أو التطبيقات الخاصة بالخدمة في الأجهزة المحمولة.

ورد أحد أعضاء فريق الدعم الفني في جوجل على أحد المنشورات التي تتناول المشكلة، قائلًا: “إن فريق مهندسي المشروع على علمٍ بالمشكلة ويحاولون فهم السبب الجذري لها قبل أن يتمكنوا من حلها، ناصحًا المستخدمين بعدم إجراء أي تغييرات على المجلد الأساسي في درايف لحين حل المشكلة خلال الأسبوع الجاري”.

يُذكر أن خدمة درايف هي خدمة تخزين سحابية تقدمها جوجل، وتتيح حفظ الملفات ومزامنتها عبر الإنترنت، ومشاركتها مع الآخرين، والوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت، وتُعد خدمة التخزين السحابية الأكثر انتشارًا في العالم لارتباطها بحسابات جوجل ونظام أندرويد.