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سوني تعتزم إضافة تقنية التوقيع الرقمي إلى كاميرا هواتفها الذكية

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سوني تعتزم إضافة ميزة التوقيع الرقمي لكاميرا هواتفها الذكية

تخطط شركة سوني لإضافة تقنية التوقيع الرقمي إلى كاميرا الإصدارات القادمة من هواتفها الذكية، حيث تتيح تلك التقنية للمستخدمين إمكانية توقيع الصور الملتقطة عبر كاميرا الهواتف الذكية رقميًا، للتأكد من أصالتها ومنع التلاعب بها أو تزييفها.

وتعمل تلك التقنية عن طريق تضمين توقيع رقمي داخل ملف الصورة، ويجري إنشاء هذا التوقيع باستخدام مفتاح تشفير فريد مرتبط بالكاميرا.

لاحقًا، يمكن استخدام ذلك التوقيع للتحقق من أصالة الصورة، والتأكد من أن الصور لم يجرِ تزييفها أو التلاعب بها بأي شكل من الأشكال.

وهناك الكثير من الفوائد التي تتيحها ميزة التوقيع الرقمي في الصور، كالحد من انتشار الصور المزيفة وكذلك حماية الصور من انتهاك حقوق الملكية الفكرية لها عبر توفير طبقة حماية إضافية إليها.

وتدعم تقنية التوقيع الرقمي مقاطع الفيديو بالإضافة إلى الصور الثابتة، وستكشف البيانات الوصفية للصور ومقاطع الفيديو ما إذا كان قد جرى التلاعب بها أم لا.

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وأعلنت سوني حديثًا توفير تلك التقنية في كاميراتها الاحترافية مثل α9 III وα1 و α7S III عبر تحديث برمجي قادم.

وبحسب ما نشرته مواقع إخبارية يابانية، فإن سوني سوف تدمج تلك الميزة الجديدة في هواتف إكسبريا 1 VI و 5 VI التي ستطلقها الشركة خلال عام 2024 المقبل، لتكون أولى الهواتف الذكية التي تحمل تلك التقنية الفريدة.

وخلال العام الجاري برزت مشكلة انتشار الصور المزيفة مع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي في توليد الصور وتعديلها.

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