رئيسية مجلس الطاقة: أكثر من مليار شخص في العالم يفتقرون الوصول إلى الطاقة

استعرضت الدكتورة أنجيلا ويلكنسون؛ الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، خلال مشاركتها في أعمال اليوم الأول من (منتدى دبي للمستقبل 2023)؛ أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، مجموعة من سيناريوهات مستقبل الطاقة حول العالم في ظل التغيرات الكمية والنوعية التي تتسارع في مجالات تعزيز مزيج الطاقة، ورفع كفاءة إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقالت ويلكنسون: يوجد حاليًا نحو مليار شخص في العالم يفتقرون الوصول إلى الطاقة، ونحو 3 مليارات إنسان لا يتمكنون من الحصول على طاقة بأسعار مناسبة ومعقولة، كما أن وتيرة إزالة الكربون ما تزال حتى الآن أبطأ بكثير مما نحتاجه، إلا أن هذا يجب ألّا يمنعنا من العمل على تصميم مستقبل الطاقة الذي نتطلع إليه”.

وقالت ويلكنسون إن الحديث عن آفاق الطاقة يجب أن يكون من منظور الأمل الواقعي للوصول إلى مستقبل أفضل للبشرية. وعلينا أن نتذكر أن كل نظام حيوي يقوم بشكل أو بآخر على التحول الأساسي للطاقة في المستقبل”.

ولفتت ويلكنسون إلى أنه وبالرغم من التحديات التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية، ومخاطر التحول غير المنظم للطاقة على كثير من القطاعات، والأزمات الحادة التي تؤثر في مجتمعات الطاقة وأمنها كما حصل خلال جائحة (كوفيد – 19)، وتنامي تهديدات تغير المناخ، يتوجب علينا حين نفكر في مستقبل الطاقة أن نعمل من أجل الأفضل، وأن نبقي عيوننا وعقولنا مفتوحة دائمًا لإحداث تغيير إيجابي يوازن بين ما نأمل به وما نتوقعه”.

كما قالت ويلكنسون: “إننا نعيش في عصر جديد من تحول الطاقة للأفراد والكوكب. ويتوازى التحدي المتمثل في إزالة الكربون مع التحول العالمي نحو مزيد من الرقمنة وتحلية المياه، ما يتطلب التنوع في نظام الطاقة، خاصة بعد الاضطراب في قطاع الطاقة في السنوات القليلة الماضية”.

Dr. Angela Wilkinson emphasised the need to explore new models for economic programs, urging everyone to think beyond the energy system itself, during the keynote session 'Outlooks and Foresight: The Energy Transition'.#DubaiFutureForum2023 #DubaiFuture pic.twitter.com/wUeW2XQQZn

