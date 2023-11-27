برامج وتطبيقات

جوجل تطور ميزة ذكاء اصطناعي لتنظيم علامات التبويب

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جوجل تطور ميزة ذكاء اصطناعي لتنظيم علامات التبويب جوجل تطور ميزة ذكاء اصطناعي لتنظيم علامات التبويب

تطور جوجل بعض مزايا الذكاء الاصطناعي لمتصفح كروم، مثل طريقة ترتيب علامات التبويب بذكاء، وتخطو الشركة خطوات كبيرة من أجل جعل هذه الميزة جاهز للإطلاق.

ويعد متصفح كروم واحدًا من الأماكن القليلة التي لم تصلها جهود الذكاء الاصطناعي التي تبذلها الشركة، مثل Bard، مع أنه لن يبقى ذلك لفترة طويلة من الوقت.

وظهر سابقًا ضمن المتصفح قسم جديد من أجل إعدادات الذكاء الاصطناعي، الذي يشهد الآن ظهور عددًا قليلًا من العناصر الأساسية من أجل تجهيز ميزة تنظيم علامات التبويب بالذكاء الاصطناعي للإطلاق.

وكانت بعض العناصر الأساسية متاحة منذ فترة من أجل ميزة تنظيم علامات التبويب القادمة في كروم، ومن الواضح أن المطورين يستعدون قريبًا لإطلاقها.

ونشر خبير كروم المسمى Leopeva64 عبر إكس رسمًا متحركًا جديدًا للميزة يتماشى مع خيارات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى في بحث جوجل.

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وتظهر واجهة تبديل جديدة عند الضغط بزر الفأرة الأيمن على خيار تنظيم علامات التبويب بالذكاء الاصطناعي المخفي.

وتشير الرسوم المتحركة الجديدة بشكل كبير إلى جهود الذكاء الاصطناعي في تنظيم علامات التبويب.

ولا تزال ميزة تنظيم علامات التبويب بالذكاء الاصطناعي مخفية حاليًا بالنسبة للمستخدمين. ولم يحصل خبير كروم Leopeva64 في الوقت الحالي  على أي نتائج عند تعامله مع هذه الميزة، إذ من المحتمل أنها بحاجة إلى تنشيط من جانب الخادم.

وتعرض الميزة في الوقت الحالي تحذير بحدوث خطأ ما، وتشير إلى أنها غير متاحة حاليًا.

وتطور جوجل لوحة إعدادات متقدمة جديدة لمتصفح كروم، ورصد Leopeva64 خلال الأسابيع القليلة الماضية ما مجموعه ثلاثة إدخالات جديدة.

وكانت القائمة تتضمن في البداية خيار تشغيل مساعد الملء التلقائي، مع أنها ازدادت منذ ذلك الحين وأصبحت تضم مجموعة علامات تبويب قائمة Context وخيار معرض السمات Expanded.

وتشغل مجموعة علامات تبويب قائمة Context ميزة تنظيم علامات التبويب بالذكاء الاصطناعي، في حين أن خيار معرض السمات Expanded هو المسؤول عن إضافة تخصيص إضافي لمتصفح كروم.

وقد يحصل المتصفح على خلفيات مولدة بالذكاء الاصطناعي، مثل هواتف Pixel عبر أندرويد 14. ويمكن لمساعد الملء التلقائي أن يسهل عملية الملء التلقائي للحقول بشكل صحيح.

ويبدو أن جوجل ربما لم تكن تقصد في البداية أن تكون ميزة تنظيم علامات التبويب إحدى مزايا الذكاء الاصطناعي، إذ كانت الإصدارات السابقة من الميزة قيد التطوير تعمل، لذلك من الممكن أن تكون جوجل غيرت نهجها في العملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وليس من الواضح حتى الآن إذا كانت جوجل قد تجلب ميزة مماثلة إلى متصفح كروم لنظام أندرويد، إذ قد تكون مفيدة بالقدر نفسه.

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