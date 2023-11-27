تطبيق رسائل جوجل يدعم تنسيق Ultra HDR عند مشاركة الصور

أضافت جوجل دعم تنسيق “Ultra HDR” الجديد إلى الصور التي تجري مشاركتها عبر تطبيقها للرسائل في محادثات “RCS”.

ويُعد تنسيق “Ultra HDR” تنسيقًا حديثًا للصور أتاحته جوجل في نظام أندرويد 14، وهو بالأساس معتمد على تنسيق “JPEG” الشهير مع إضافة بيانات تقنية النطاق الديناميكي العالي “HDR”، التي تساعد في عرض تفاصيل الظلال والإضاءة بشكل واقعي مع تحسين الألوان والتباين.

ويمكن للهواتف الذكية الحديثة التي تحتوي على كاميرات متقدمة التقاط الصور بتنسيق “Ultra HDR”، حيث ستُضاف بيانات النطاق الديناميكي العالي إلى البيانات الوصفية، ويلزم لعرض الصورة توفر جهاز يمكنه قراءة البيانات الوصفية ويحتوي على شاشة داعمة لتقنية HDR، إذ تُعرض الصورة في نطاق ديناميكي أوسع مع إضاءة أكثر سطوعًا وتفاصيل ظل كبيرة.

وفي حال عدم استيفاء تلك المتطلبات، تُعرض الصورة بتنسيق JPEG الأساسي في النطاق الديناميكي القياسي “SDR”.

وضمنّت جوجل ذلك التنسيق في هواتف بكسل 8 الجديدة التي يمكنها التقاط تلك الصور وعرضها، في حين يمكن عرضها في هواتف بكسل القديمة، ولا تزال تلك الخاصية الجديدة غائبة عن بقية هواتف أندرويد الأخرى، لكن يتوقع إضافتها إلى الإصدارات المستقبلية.

ومن الجدير بالذكر أن آبل لديها هي الأخرى نسختها الخاصة من البيانات الوصفية الفريدة الموجودة في هواتف آيفون منذ إطلاق آيفون X، وهي غير متوافقة مع بقية الأجهزة الأخرى.

وفي سياقٍ متصل، أضافت جوجل أيضًا ميزة ردود الأفعال المتحركة إلى تطبيق الرسائل بشكل مشابه لتطبيق تيليجرام.