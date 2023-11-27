بايت دانس تتخلى عن طموحها في مجال الألعاب

تخطط شركة بايت دانس لتقليص علامتها التجارية Nuverse للألعاب والتراجع عن ألعاب الفيديو، ، إذ ليس لدى شركة التكنولوجيا الصينية أي خطة من أجل العودة إلى سوق ألعاب الفيديو العالمية البالغة قيمتها 185 مليار دولار.

وأوضحت الشركة لوكالة رويترز أنها قررت إعادة هيكلة أعمالها في مجال الألعاب بعد المراجعة. وقال المتحدث: “نراجع أعمالنا بانتظام ونجري تعديلات من أجل التركيز على مجالات النمو الإستراتيجية الطويلة المدى. اتخذنا بعد المراجعة الأخيرة القرار الصعب بإعادة هيكلة أعمال الألعاب”.

وكان طموح بايت دانس في مجال الألعاب مسعى مكلفًا وقصير الأمد، وظهر هذا المسعى إلى الضوء في أواخر عام 2021 بعد أن أصبحت ألعاب الفيديو واحدة من وحدات الأعمال الأساسية الست للشركة الأم لتطبيق تيك توك.

وشكل هذا الأمر تهديدًا جديدًا للشركات القائمة، مثل تينسنت و NetEase و MiHoYo، مع أن قسم الألعاب المسمى Nuverse قلص عملياته بشكل كبير في خطوة فاجأت العديد من الموظفين، وذلك بعد عامين من الأداء الضعيف.

وبدأت الآن جولة التسريح الجماعي للموظفين، ولا يزال العديد من أعضاء Nuverse ينتظرون الحكم على مستقبلهم. وليس من الواضح عدد الموظفين الذين قد يتأثرون في إعادة الهيكلة، مع أن قسم Nuverse نما بسرعة في عام 2021 إلى نحو 3000 شخصًا، وظل خلال السنوات القليلة الماضية بهذا الحجم إلى حد كبير.

كما أنفقت بايت دانس مبالغ كبيرة على عمليات الاستحواذ، ومنها شراء شركة واعدة في شنغهاي بقيمة 4 مليارات دولار تسمى Moonton. وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن بايت دانس تتطلع إلى بيع Moonton واجتمعت مع شركة مقرها المملكة العربية السعودية من أجل المناقشة.

وقد تعلن بايت دانس قريبًا تقليص علامتها التجارية للألعاب Nuverse والتراجع الكامل عن ألعاب الفيديو، مع أن تعلق الشركة يشير إلى أنها قد تحتفظ بأجزاء من الفريق.

وتطلب الشركة من الموظفين التوقف عن العمل بحلول شهر ديسمبر على الألعاب التي لم تصدر، وتبحث عن طرق للتخلص من الألعاب التي أطلقتها.

ويلقي إخفاق بايت دانس في مجال ألعاب الفيديو بظلال من الشك على قابلية التطبيق العالمي لإستراتيجيتها القائمة على البيانات، التي دفعت تيك توك إلى الهيمنة العالمية.

وجمعت الشركة من خلال تطبيقات الفيديوهات القصيرة كمية هائلة من رؤى المستهلكين، مع أن نجاح ألعاب الفيديو يتطلب عملية إبداعية طويلة المدى.