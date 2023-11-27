الرئيس التنفيذي لهونر: هواتف هونر 100 تتفوق على آيفون 15 

صرح الرئيس التنفيذي لشركة هونر، تشاو مينج، بأن هواتف هونر 100 الجديدة التي أعلنتها شركته تتفوق على هواتف آيفون 15 من آبل في كافة الأوجه، مثل عمر البطارية وسرعة الاتصال وباقي المواصفات.

وقال مينج إن شركته ستركز على مسار التطوير الخاص بها في السوق الصينية، كما تتطلع أيضًا إلى توسيع قيمة علامتها التجارية على مستوى العالم.

وأضاف مينج إن هونر تود التركيز على الأسواق الأوروبية، حيث تستحوذ شركة آبل وحدها على نحو 80% من مبيعات الهواتف الذكية الراقية فيها.

وقال الرئيس التنفيذي لهونر إن شركات الهواتف الصينية تسعى إلى اكتساب حصة سوقية أكبر في أوروبا مستقبلًا، ويجب عليها الابتكار وأن تقيس نفسها بآبل.

وكان مينج قد أعرب عن استيائه سابقًا بعد إعلان آبل هواتف آيفون 15 واصفًا إياها بأنها مجرد “ترقية بسيطة” – مقارنةً بالإصدارات السابقة – كما أن إعلانها جاء “متوقعًا ومخيبًا للآمال” على حد وصفه آنذاك.

وكشفت الشركة الصينية قبل أيام عن سلسلة هونر 100، والتي تشمل إصدارًا أساسيًا من الفئة المتوسطة، وإصدارًا آخر من الفئة العليا “هونر 100 برو”، ويتمتع الهاتفان بشريحة C1 الجديدة التي طورتها هونر لتقوية شبكة الاتصالات.

وانفصلت هونر عن هواوي عقب العقوبات الأمريكية التي فُرضت على هواوي قبل 3 سنوات، للالتفاف على العقوبات والاستمرار في سوق الهواتف الذكية.

وتسعى الشركة حاليًا إلى التوسع عالميًا على نحو أكبر، كما تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال وقتٍ قريب.