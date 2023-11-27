ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية إلى 1.27 مليون منشأة 

شهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغ عددها 1.27 منشأة بنسبة نمو تبلغ 3.5% على أساس ربع سنوي، وذلك وفقًا لتقرير (مرصد منشآت) للربع الثالث من عام 2023، الذي أطلقته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

كما كشف التقرير عن أن العاصمة السعودية الرياض ما زالت تتصدر مشهد ريادة الأعمال في المملكة، إذ تحتضن نسبة 43.3% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.3%، فيما احتلت المنطقة الشرقية المركز الثالث بنسبة 10.8%.

منطقة القصيم والفرص الاستثمارية الكبيرة:

سلط تقرير (مرصد منشآت) الضوء على منطقة القصيم والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها لرواد الأعمال بفضل ما تتمتع به من مزايا فريدة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.

واستهل تقرير (مرصد منشآت) نسخته لهذا الربع بكلمة افتتاحية من عبدالعزيز بن عبدالله الحميد؛ رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم، أوضح فيها أن منطقة القصيم تُعد من أهم المناطق الاستثمارية في المملكة، وأحد المحاضن المحفزة لنجاح قطاع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها الغرفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج الداعمة لتعزيز المهارات الإدارية والمالية لأصحاب المنشآت، مستشهدًا ببرنامج (انطلقنا) الذي دشنته الغرفة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل رواد الأعمال.

تقرير #مرصد_منشآت يستعرض في نسخة الربع الثالث لعام 2023 أبرز الأرقام والمستجدات المتعلقة بمنظومة ريادة الأعمال في المملكة، ويسلّط الضوء على قطاع الصناعات التحويلية، ومنطقة #القصيم والفرص الواعدة في قطاع الزراعة، كما يستضيف خبراء وصناع قرار وعدداً من قصص النجاح. — منشآت | Monshaat (@MonshaatSA) November 26, 2023

واستضاف التقرير فيليب بحوشي؛ الرئيس التنفيذي لمنصة (ماجنيت) MAGNiTT، الذي أكد أن المملكة شهدت انتعاشًا في مشهد رأس المال الجريء خلال الربع الثالث من عام 2023، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 326.3 مليون ريال سعودي، حيث شهد تمويل رأس المال الجريء في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، اهتمامًا قويًا من المستثمرين في المملكة، أسهم في تحفيز استثمارات تجاوزت قيمتها ملياري ريال، مما جعلها تتصدر قائمة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قطاع الصناعات التحويلية:

سلط التقرير الضوء أيضًا على قطاع الصناعة، الذي يُعد واحد من أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغت نسبة النمو في نشاط قطاع الصناعات التحويلية 4.6% على أساس سنوي.

مع ارتفاع نسبة نمو الصناعات التحويلية إلى 4.6% في أغسطس 2023 على أساس سنوي، يفتح قطاع الصناعة في المملكة آفاقاً واسعة تُعزز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال. تعرّف على الفرص الواعدة في القطاع عبر الاطلاع على تقرير #مرصد_منشآت — منشآت | Monshaat (@MonshaatSA) November 26, 2023

وبلغ عدد الرخص الصناعية 136 ترخيصًا وذلك بنهاية أغسطس من العام الجاري، فيما وصلت نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية إلى 3.8%، وقد أدى ذلك إلى بلوغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى أكثر من 11 ألف منشأة، مستهدفة 36 ألف منشأة بحلول 2035.

صناعة التمور في المملكة:

استعرض التقرير في نسخته الحالية أيضًا صناعة التمور في المملكة وتحديدًا في منطقة القصيم بشكل مفصل، حيث تُنتج منطقة القصيم وحدها 370 ألف طن سنويًا، وقدمت “منشآت” في هذا الجانب مجموعة من البرامج، على رأسها مبادرة توفير عددٍ من المواقف للشاحنات وربط البائعين والتجار المحليين في سوق التمور بشركات النقل المبرد، لضمان وصول مخزونهم إلى بقية أنحاء المملكة أثناء “موسم عنيزة للتمور 2023”.

وقدم التقرير لمحة عن بعض الأنشطة التي قامت بها منشآت خلال الربع من خلال تسليط الضوء على أسابيع الأعمال التي شهدت حضور ومشاركة مجموعة واسعة من رواد الأعمال والخبراء والمختصين في مختلف المجالات.

بالإضافة إلى ذلك، سلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مختلف المجالات، بما يشمل: لقاءات مع المهندس محمد المجلي؛ أمين منطقة القصيم، والدكتور خالد النقيدان؛ الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور، إلى جانب خليل النمري؛ نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي والاتصالات وتطوير الأعمال في صندوق التنمية الصناعية، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

الجدير بالذكر أن تقرير مرصد منشآت يأتي ضمن سلسلة تقارير ربع سنوية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دوريًا حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة، كان آخرها تقرير متخصص بعنوان “ريادة الأعمال الاجتماعية”؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.

والاطلاع على التقرير كاملًا؛ يمكنك زيارة هذا الرابط.