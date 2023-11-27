إنفيديا تحقق المركز الأول في تقييم إيرادات صناعة الرقاقات

تشهد إيرادات صناعة الرقاقات عالميًا تطورًا ملحوظًا، بعد أن كانت TSMC صاحبة المركز الأول من ناحية الإيرادات تقدمت إنفيديا واقتحمت المشهد لتحقق المركز الأول بعد أن كانت في المركز الرابع.

صعدت شركة إنفيديا من المركز الرابع إلى المركز الأول في تقييم إيرادات صناعة الرقاقات وفقًا لأحدث البيانات المالية للربع الثالث من عام 2023 التي أكدها دان نيستيدت، المحلل المالي المقيم في تايبيه، موضحًا أن الفريق الأخضر حصل على تاج الإيرادات من شركة TSMC العملاقة في صناعة الرقاقات.

حققت إنفيديا أداءً مذهلًا، إذ بلغت إيراداتها 18.12 مليار دولارٍ للربع الثالث، بزيادة قدرها 206% على أساس سنوي. وقد نشر دان رسميًا بيانيًا يوضح تفوق إنفيديا على منافسيها في صناعة الرقاقات في الربع الثالث من عام 2023.

وحققت TSMC المركز الثاني إذ بلغت إيراداتها مبلغ 17.2 مليار دولارٍ، وحققت إنتل المركز الثالث إذ بلغت إيراداتها مبلغًا قدره 14.16 مليار دولارٍ، وأخيرًا سامسونج المركز الرابع إذ بلغت إيراداتها مبلغًا قدره 12.52 مليار دولارٍ.

تقدم إنفيديا المالي عائد بفضل قطاعات التشغيل الناجحة للغاية، والتي أثرت تأثيرًا مضاعفًا في إيراداتها ودخلها. في حين حصل المنافسون في صناعة الرقاقات مثل TSMC وسامسونج وإنتل على أرقام قوية، من حيث الإيرادات والدخل، في عام 2023.

لكن نجاح إنفيديا الواضح يعود إلى وجود أقسام متعددة تعمل على إمداد مجموعة من أسواق الذكاء الاصطناعي المتعطشة إلى التكنولوجيا الحديثة بكميات كبرى من الرقاقات. وتعد أعمال مركز بيانات إنفيديا نجمها الصاعد، مع أننا شهدنا مكاسب واضحة في معظم أعمالها من العام الماضي.

إنفيديا تطلب المزيد والمزيد من TSMC لتصنيع الرقاقات التي تشغل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. مع ذلك، ونظرًا إلى ملكيتها الفكرية القيمة؛ فإن إيرادات الشركة وأرباحها لكل رقاقة ستكون أكثر بكثير مما تحققه TSMC لكل رقاقة من ناحية الإنتاج. حاليًا إنفيديا تستمتع بتحقيق أرباح مدهشة، ولكن ربما ستعود TSMC للصدارة في وقت ما من عام 2024.