أمازون تدخل مجال أجهزة سطح المكتب الافتراضي

أطلقت أمازون WorkSpaces Thin Client، وهو جهاز حاسوب صغير الحجم يمكن للموظفين استخدامه من أجل الوصول إلى أجهزة سطح المكتب الافتراضية المستندة إلى السحابة.

ويعد سطح المكتب الافتراضي بمنزلة محطة عمل مستضافة في مركز بيانات بدلًا من مكتب المستخدم.

ويستخدم الموظفون مثل هذه الأجهزة بالطريقة نفسها التي يستخدمون بها الحاسوب الشخصي، باستثناء أنهم يسجلون الدخول إلى الأجهزة من بعد عبر الشبكة.

ويصل الموظفون في العديد من المؤسسات إلى أجهزة الحواسيب المكتبية الافتراضية من خلال جهاز حاسوب منخفض التكلفة مُحسّن بشكل خاص من أجل الوصول إلى الخدمات المستندة إلى السحابة.

ويعد WorkSpaces Thin Client بمنزلة الدخول الأول للشركة إلى مجال أجهزة سطح المكتب الافتراضي.

ويستطيع الموظفون استخدام الجهاز الصغير الحجم من أجل تسجيل الدخول إلى أجهزة سطح المكتب الافتراضية المستضافة عبر خدمة WorkSpaces التابعة للعملاقة السحابية.

ويدعم الجهاز أيضًا Amazon WorkSpaces Web، وهو إصدار يتيح للمستخدمين الوصول إلى أجهزة سطح المكتب الافتراضية من المتصفح.

ويتكامل الجهاز أيضًا مع الخدمة السحابية AppStream، التي تستهدف حالات استخدام مماثلة لخدمة WorkSpaces، مع أنها تختلف في المزايا.

وتستطيع الشركات استخدام AppStream من أجل استضافة سطح المكتب الافتراضي، الذي يحتوي عادةً على تطبيقات متعددة، بالإضافة إلى إتاحة تطبيقات الأعمال الفردية للموظفين من السحابة.

ويعتمد WorkSpaces Thin Client على جهاز Fire TV Cube التابع لشركة أمازون، وهو جهاز بث مصمم في الأصل للسوق الاستهلاكية، إذ يتيح للمستخدمين عند توصيله بالتلفاز بث المحتوى من خدمات، مثل برايم فيديو ونتفليكس، كما أنه يعمل أيضًا بصفته نظامًا لإدارة المنزل الذكي.

ويتميز Fire TV Cube بمعالج ثماني النوى بتردد يبلغ 2.2 جيجاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت، وتتيح منافذ USB و HDMI للمستخدمين توصيل الجهاز بمعدات الترفيه المنزلي.

ويتميز WorkSpaces Thin Client بمواصفات عتادية متطابقة مثل Fire TV Cube، مع أنه يحتوي على مجموعة برامج مختلفة تمامًا. ويأتي الجهاز مزودًا بنظام تشغيل وبرامج ثابتة وبرامج مطورة بشكل خاص من أجل حالات استخدام سطح المكتب الافتراضي.

ولا يخزن الجهاز الملفات محليًا من سطح المكتب الافتراضي الخاص بالموظف، مما يعني عدم وجود خطر سرقة البيانات في حالة فقدان WorkSpaces Thin Client.

وأعادت أمازون استخدام منافذ USB و HDMI الموجودة ضمن Fire TV Cube، إذ يمكن لمستخدمي WorkSpaces Thin Client استخدام هذه المنافذ من أجل توصيل الفأرة ولوحة المفاتيح، وذلك بدلًا من توصيل الجهاز بالتلفاز. ويتيح هذه الأمر للموظفين استخدام الجهاز مثل سطح المكتب العادي.

ويتاح WorkSpaces Thin Client بسعر يبدأ من 195 دولارًا، وتخطط الشركة لبيعه عبر Amazon Business، وهي سوق أمازون للتجارة الإلكترونية الموجهة نحو المؤسسات بدلًا من المستهلكين، إذ تستخدمها فرق المشتريات من أجل شراء اللوازم المكتبية والإلكترونيات والمزيد من المنتجات الخاصة.