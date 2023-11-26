أجهزة محمولة

Patriot Memory تكشف عن القرص الصغير VP4000 Mini M.2 2230 SSD

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Patriot تكشف عن القرص الصغير VP4000 Mini M.2 2230 SSD Patriot تكشف عن القرص الصغير VP4000 Mini M.2 2230 SSD

أعلنت Patriot Memory، الشركة المتخصصة في مجال تصنيع وحدات الذاكرة العالية الأداء ومحركات الأقراص SSD وذاكرة USB فلاش والأجهزة الطرفية للألعاب، الإصدار القادم لأحدث محركات الأقراص VP4000 Mini M.2 2230 PCIe Gen 4 x4 SSD.

يمثل VP4000 Mini أول محرك أقراص M.2 2230 SSD يُصدر على الإطلاق من قسم Viper Gaming في شركة Patriot Memory. يتميز VP4000 Mini بسرعات قراءة تسلسلية قوية تصل إلى 5000 ميجابايت/ الثانية، وسرعات كتابة تسلسلية تصل إلى 3500 ميجابايت/ الثانية، مع الإصدار الخاص من الموزع الحراري الرفيع للغاية.

بفضل حجم التخزين العالي وقدره 2 تيرابايت وتصميمه الصغير الحجم، سيكون قرص VP4000 Mini متوافقًا تمامًا مع أجهزة الألعاب المحمولة مثل: ROG Ally و Steam Deck.

ويتوافق قرص VP4000 Mini أيضًا مع أجهزة الحواسيب الشخصية وأجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية الرفيعة، ومن ذلك Microsoft Surface ؛ مما يجعله حلًا للتخزين المتعدد الاستخدامات المصمم للاعبين ومنشئي المحتوى على حدٍ سواء.

قال ليس هنري، نائب رئيس قسم مبيعات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في شركة Patriot Memory: “إن الابتكار المستمر في عالم الألعاب هو هدفنا الأكثر أهمية في قسم Viper Gaming، ونحن متحمسون لمواصلة توسيع نطاق وصولنا إلى عالم الأجهزة الترفيهية المحمولة في عام 2024”.

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من المقرر توفر قرص VP4000 Mini رسميًا في جميع أنحاء العالم في عام 2024، ولكن لم يكشف عن سعره بعد.

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