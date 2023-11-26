يوتيوب تطرح الألعاب القابلة للتشغيل للمشتركين

طرحت يوتيوب ميزة الألعاب القابلة للتشغيل للعملاء الذين يدفعون رسومًا. وتعد الألعاب القابلة للتشغيل قسمًا مستقلًا في التطبيق أو موقع الويب الذي يتيح لك ممارسة ألعاب آركيد.

ونشرت المنصة خططًا لتحسين خدمتها المدفوعة Premium من أجل تحفيز الأشخاص على البدء بالدفع مقابل الخدمة، وذلك بعد مدة وجيزة من إعلان حملتها على أدوات منع الإعلانات.

ويعني هذا أن الخدمة المدفوعة تتيح لك تخطي الإعلانات، إلى جانب الوصول إلى بعض المزايا المفيدة.

ويتلقى بعض مستخدمي Premium الآن إشعارات من يوتيوب تفيد بأنه يمكنهم الآن تمكين الألعاب القابلة للتشغيل من خلال الإعدادات.

ويستطيع المستخدم بدء اللعب بالألعاب المتاحة الآن والبالغ عددها 37 لعبة، وذلك بعد السماح بتشغيل علامة التبويب الألعاب القابلة للتشغيل.

ولا يحتاج المستخدم إلى تنزيل أي شيء؛ إذ تعمل كل الألعاب عبر المتصفح أو تطبيق يوتيوب للهاتف المحمول، ويجعل هذا من السهل جدًا على المستخدمين الانتقال إلى اللعبة دون أي متاعب.

وتعرض المنصة عند الدخول إلى الألعاب القابلة للتشغيل قائمة بالألعاب الملعوبة سابقًا ومجموعة مختارة من الألعاب الشائعة.

وتخضع الألعاب القابلة للتشغيل حاليًا للاختبار التجريبي ولا يمكن الوصول إليها إلا لمجموعة محدودة من المشتركين المميزين.

وتعتزم يوتيوب خلال الأشهر المقبلة توسيع نطاق الوصول إلى الألعاب القابلة للتشغيل تدريجيًا.

وتتضمن المجموعة الأولية من الألعاب الموجودة ضمن قسم الألعاب القابلة للتشغيل ألعابًا مشهورة، مثل Angry Birds Showdown و Brain Out و Daily Solitaire.

وفي حين أن المكتبة الحالية متواضعة نسبيًا، فمن المتوقع أن يضيف يوتيوب في المستقبل المزيد من الألعاب.

وقدمت نتفليكس نهجًا مشابهًا، مع أنه من غير المعروف إذا كان ناجحًا. ويبدو أن يوتيوب نفسها غير متأكدة من نجاحه، ونتيجة لذلك تشير إلى أن الخدمة تتاح حتى 28 مارس 2024.

وتقرر المنصة حينها إذا كانت قد تحتفظ بالألعاب القابلة للتشغيل بعد تقييم أدائها. وقد تصبح الألعاب القابلة للتشغيل عنصرًا أساسيًا دائمًا عبر المنصة إذا أثبتت شعبيتها.