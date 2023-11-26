برامج وتطبيقات

واتساب توفر ميزة العرض لمرة واحدة في تطبيق الحاسوب

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واتساب توفر ميزة العرض لمرة واحدة في تطبيق الحاسوب

وفرت منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة “العرض لمرة واحدة” عند إرسال الصور ومقاطع الفيديو من خلال تطبيق الحاسوب.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الميزة كانت متاحة بالفعل سابقًا في تطبيق الحاسوب، قبل أن يجري إزالتها قبل نحو عام لحسابات أمنية.

وأُطلقت ميزة “العرض لمرة واحدة” في واتساب قبل نحو عامين، لتُتيح لك إرسال محتوى يختفي بمجرد استعراضه، فعندما يفتح الشخص الصورة أو الفيديو، يمكنه رؤيتها مرة واحدة قبل أن يجري محوها تلقائيًا.

ولا تُحفظ الوسائط المُرسلة في قسم الصور أو المعرض لدى المستلم عند تفعيل ميزة “العرض لمرة واحدة“، كما لا يمكن مشاهدتها مرة أخرى، أو إعادة توجيهها أو مشاركتها بأي طريقة، كما تنتهي صلاحيتها إن لم تُفتح خلال 14 يومًا من إرسالها.

ويمكن الآن لمستخدمي تطبيق واتساب في الحواسيب العاملة بنظام ويندوز أو ماك أو إس بالإضافة إلى تطبيق الويب البدء باستخدام ميزة “العرض لمرة واحدة”، كما يُنصح بتحديث التطبيق المُثبت إلى آخر إصدار مُتاح.

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وكما هو معلوم، يمكن استخدام تلك الميزة بالضغط على أيقونة “1” الموجودة في أسفل الشاشة قبل الإرسال، وسيظهر للشخص الآخر رمز “مرة واحدة” عند استلامهم للصور أو مقاطع الفيديو، ثم تختفي تلقائيًا.

ولأجل المزيد من الحماية والحفاظ على الخصوصية، يمنع تطبيق واتساب إمكانية تصوير لقطة للشاشة “سكرين شوت” عند فتح الوسائط المرسلة بتلك الطريقة.

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