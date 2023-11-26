يُعدّ هاتفا Google Pixel 8 و Motorola Edge 2023 من الهواتف التي تتمتع بمزايا جيدة وتُباع بسعر معقول، ويأتي كلا الهاتفين مع شاشات بأحجام متقاربة، وبالدقة نفسها، ويتوفران بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، ولكن هاتف جوجل Pixel 8 الجديد يتفوق على هاتف موتورولا بدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة استخدامه، كما يدعم تحديثات نظام التشغيل لمدة سبع سنوات، ويعمل بمعالج جديد وقوي، ويحتوي على بطارية بسعة كبيرة، ومع ذلك يتفوق هاتف موتورولا على هاتف جوجل بسرعة الشحن، ومعدل تحديث الشاشة.

ولتتعرّف المواصفات الكاملة لكلا الهاتفين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Google Pixel 8 و Motorola Edge 2023:

التصميم:

عند النظر إلى هاتف Pixel 8 أول مرة ستجد أن تصميمه مطابق تمامًا لتصميم هاتف Pixel 7 الذي صدر العام الماضي، لكن هناك بعض التغييرات القليلة في التصميم، فهو يأتي بحجم أصغر، مع زوايا منحنية أكثر وكاميرا أكبر حجمًا.

يضم هاتف Google Pixel 8 الجديد إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، وتوجد طبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus) تغطي الجهة الأمامية والخلفية من الهاتف، ويضم في الجهة الخلفية شريطًا بارزًا يحيط بالكاميرا الخلفية.

أما هاتف Motorola Edge 2023 فيضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم أيضًا، والطبقة الأمامية مغطاة بالزجاج، أما الجهة الخلفية من الهاتف، فهي مغطاة بطبقة من الجلد النباتي.

كلا الهاتفين مقاومان للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ إذ يتحملان الغمر حتى عُمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

وفيما يتعلق بالألوان، فإن هاتف جوجل يتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Obsidian)، والأخضر الداكن (Hazel)، والوردي، أما هاتف موتورولا فيتوفر بلون واحد، هو: الأسود (Eclipse Black).

الشاشة:

يضم هاتف جوجل Pixel 8 شاشة من نوع (OLED)، بقياس قدره 6.2 بوصات، وبدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 2000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on display)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass Victus).

أما هاتف Motorola Edge 2023 فيضم شاشة من نوع (P-OLED)، بقياس قدره 6.6 بوصات، وبدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1200 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10).

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف جوجل Pixel 8 بمعالج جوجل (Tensor G3) الجديد الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Immortalis-G715s MC10). وبفضل معالج Tensor G3 القوي، ستتمتع بالعديد من مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في هاتف Pixel 8.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، الذي يضم العديد من المزايا والتحديثات التي من شأنها تحسين تجربة استخدام هواتف أندرويد، وأبرزها: إمكانية تخصيص شاشة القفل، ومزية Health Connect التي تُسهّل مشاركة البيانات الصحية والخاصة بتتبع اللياقة البدنية عبر التطبيقات المختلفة، ومجموعة من مزايا إمكانية الوصول الجديدة، ومنها: إشعارات الفلاش (Flash notifications).

يدعم هاتف جوجل شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

أما هاتف Motorola Edge 2023 فيعمل بمعالج (MT6879 Dimensity 7030) من MediaTek الثماني النوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.5 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G610 MC3).

ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

وفيما يتعلق بتحديثات نظام التشغيل، فإن هاتف Pixel 8 سيحصل على تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة سبع سنوات، أما هاتف Motorola Edge 2023، فسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل أندرويد لمدة أربع سنوات.

يتوفر هاتفا Pixel 8 و Motorola Edge 2023 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، ويتوفر هاتف جوجل بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت، أما هاتف موتورولا فيتوفر بخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة قدرها 256 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالبطارية والشحن، يحتوي هاتف جوجل على بطارية تبلغ سعتها 4575 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 27 واطًا؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

ويحتوي هاتف Motorola Edge 2023 على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 68 واطًا، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

الكاميرا:

يضم هاتف جوجل Pixel 8 كاميرا خلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، والثانية فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، كما تدعم مزية (Auto-HDR). أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

يحتوي هاتف جوجل على العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تساعدك في تعديل الصور ومقاطع الفيديو بطريقة احترافية، ومنها: مزية Best Take التي تساعدك في تعديل الوجوه في الصور الجماعية، ومزية المحرر السحري (Magic Editor) التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الصورة كيفما تريد، وباستخدام هذه المزية يمكنك نقل موضوع معين من منطقة إلى أخرى، وإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، وضبط الخلفية بطريقة احترافية.

وهناك أيضًا مزية ممحاة الصوت السحرية (Audio Magic Eraser) التي يمكنك استخدامها لتعديل الصوت في أي مقطع فيديو موجود في هاتف Pixel 8 أو Pixel 8 Pro؛ إذ تستخدم هواتف Pixel 8 تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل الأصوات في مقاطع الفيديو وفصلها إلى مقاطع متعددة، ويمكنك بعد ذلك إزالة أصوات محددة، وتحسين الصوت العام في مقطع الفيديو.

أما هاتف Motorola Edge 2023 فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.4، والثانية فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

السعر:

يُباع هاتف جوجل Pixel 8 بسعر يبدأ من 549 دولارًا، ويُباع هاتف Motorola Edge 2023 بسعر قدره 350 دولارًا.

أيهما تختار؟

يعتمد اختيار أحدهما على ميزانيتك، والمزايا التي تبحث عنها في الهاتف الذي ترغب في شرائه؛ إذ يمتاز هاتف Pixel 8 بأنه يعمل بمعالج جديد وقوي، ويدعم تحديثات نظام التشغيل لمدة سبع سنوات، ويدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، فإذا كانت هذه المزايا ضرورية لك، فاختر هاتف Pixel 8.

ومع ذلك، يمتاز هاتف Motorola Edge 2023 بالعديد من المواصفات التي تجعله خيارًا مناسبًا للعديد من الأشخاص، فهو يأتي بتصميم أنيق، ويضم كاميرات بمواصفات جيدة، وشاشة مشرقة تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، ويدعم هذا الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا، وسعره أرخص من سعر هاتف جوجل.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Google Pixel 8 و Motorola Edge 2023: