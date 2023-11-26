أطلقت شركة هونر الجهاز اللوحي الجديد Honor Pad X9 في الأسواق العالمية في شهر يوليو، ويأتي هذا الجهاز بمواصفات جيدة ويُباع بسعر متوسط، ويمتاز بتصميم نحيف وخفيف الوزن، ويضم شاشة كبيرة بقياس قدره 11.5 بوصة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 7250 ميلّي أمبير/ الساعة.

يُعدّ Honor Pad X9 من أجهزة أندرويد اللوحية من الفئة المتوسطة، وهو مناسب للأشخاص الذين يبحثون عن جهاز لوحي يمكنه التعامل بسلاسة مع المهام اليومية السهلة والمتوسطة ويُباع بسعر معقول.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الجهاز، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة للجهاز اللوحي Honor Pad X9:

التصميم:

يأتي جهاز Honor Pad X9 اللوحي مع جهة خلفية وإطار مصنوعين من الألمنيوم، ويمتاز بأنه نحيف وخفيف الوزن؛ إذ يبلغ سُمكه 6.9 ملم، ويزن 495 جرامًا، ويتوفر بلون واحد فقط هو: الرمادي (Space Gray).

يظهر في الجهة الخلفية إطار بازر بيضوي الشكل في الجهة اليُسرى العلوية يضم عدسة الكاميرا الخلفية، أما الشاشة فتأتي مغطاة بطبقة من الزجاج لحمايتها، ولكن هونر لم تكشف عن نوع الزجاج.

وضعت هونر نظامًا صوتيًا قويًا يتكون من 6 سماعات خارجية موزعة على الجهتين اليمنى واليسرى وفي الجهة السفلية من الجهاز، وقد حسّنت هونر السماعات السفلية لإنتاج صوت محيطي بفضل تقنية الصوت التي طوّرتها والمعروفة باسم (Honor Histen).

الشاشة:

يضم الجهاز اللوحي Honor Pad X9 شاشة من نوع (TFT LCD)، بقياس قدره 11.5 بوصة، وبدقة قدرها 2000 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز شاشة هذا الجهاز بأنها حاصلة على شهادة (TÜV Rheinland) لحماية العين من الضوء الأزرق.

الكاميرا:

يضم جهاز Honor Pad X9 اللوحي كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2 وتدعم مزية HDR، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

كلتا الكاميرتين تدعمان تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل جهاز Honor Pad X9 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 685) الثماني النوي، والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 610)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم MagicOS 7.1.

يتوفر هذا الجهاز اللوحي بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

يدعم هذا الجهاز اللوحي جميع تطبيقات جوجل والتطبيقات المتوفرة في متجر جوجل (Play Store)، ويحتوي على مزايا لتعدد المهام وتعزيز الإنتاجية، تسمح لك بتشغيل أكثر من تطبيق في الوقت نفسه، ويمكنك تغيير حجم النوافذ بسهولة.

كما يدعم الجهاز مزايا الرقابة الأبوية مثل: Google Kids Spaces و Family Link للتحكم في المحتوى الذي يمكن للأطفال الوصول إليه في الجهاز، وكذلك تحديد الوقت المتاح لهم لاستخدام الجهاز.

لا يدعم جهاز Honor Pad X9 الاتصال الخلوي، لكنه يدعم شبكات الواي فاي (Wi-Fi ac) وتقنية البلوتوث 5.1.

أما فيما يتعلق بالبطارية والشحن، فيحتوي جهاز Honor Pad X9 على بطارية تبلغ سعتها 7250 ميلّي أمبير/ الساعة، ويأتي مع شاحن بقدرة تبلغ 10 واط، وعند استخدامه يمكنك شحن الجهاز إلى نسبة تبلغ 9% في مدة قدرها 15 دقيقة، وللوصول إلى نسبة 17% تحتاج إلى ثلاثين دقيقة، ولشحنه بالكامل ستحتاج إلى مدة قدرها ثلاث ساعات.

السعر:

يُباع الجهاز اللوحي Honor Pad X9 بسعر قدره 799 ريالًا سعوديًا.

هل يستحق جهاز Honor Pad X9 الشراء؟

يحتوي الجهاز اللوحي Honor Pad X9 على شاشة كبيرة ومشرقة من نوع (TFT LCD)، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما يحتوي على نظام صوتي يضم ستة مكبرات صوت، وهذه المزايا تجعله مناسبًا لتشغيل الوسائط المتعددة والاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو المختلفة، والاستماع إلى المقاطع الصوتية وتصفح الويب.

من ناحية أخرى يضم هذا الجهاز مزايا لتعدد المهام وتعزيز الإنتاجية؛ مما يجعله مناسبًا للطلاب ويسمح لهم بأداء المهام المتوسطة المتعلقة بقراءة ملفات PDF وتحريرها، وقراءة المستندات والجداول وتصفح المقالات عبر الإنترنت، وحضور الاجتماعات من بُعد.

يأتي هذا الجهاز مع بعض السلبيات، مثل: سعة التخزين غير القابلة للزيادة عبر بطاقة الذاكرة الخارجية، والشحن البطيء، والمعالج المتوسط القوة، وعدم دعم الاتصال الخلوي.

ومع ذلك، يُعدّ Honor Pad X9 مناسبًا للطلاب بشكل خاص الذين لا تتطلب مهامهم الدراسية استخدام برامج ثقيلة، كما أنه يُباع بسعر معقول يتناسب مع ميزانية معظم الطلاب.

ولكن إذا لم تكن مواصفات هذا الجهاز ملائمة لك، وتبحث عن بدائل، يمكنك تعرّف مواصفات ومزايا بعض الأجهزة اللوحية من الفئة المتوسطة، مثل: OnePlus Pad Go.

إليك المواصفات الكاملة للجهاز اللوحي Honor Pad X9: