لينوفو تستدعي بطاريات Go USB-C بسبب خطر اشتعال النيران فيها

أصدرت شركة لينوفو (Lenovo) رسميًا طلب استعادة البطاريات المحمولة Go USB-C للحواسيب المحمولة، مشيرة إلى احتمال اشتعال النيران فيها، الأمر الذي يمثل خطرًا جسيمًا على السلامة الشخصية للمستخدم.

باع العديد من تجار التجزئة ما يصل إلى 3360 بطارية محمولة (Go USB-C)؛ في الولايات المتحدة الأمريكية (2850 قطعة) وفي كندا (510 قطع).

يمكنك معرفة كون البطارية التي تستخدمها متأثرةً بذلك عبر تحديد رقم القطعة (40ALLG2WWW) ورقم الطراز (PBLG2W) الموجودين على ملصق المنتج الخاص بك. إذا وجدت أن هذين الرقمين متطابقان، حينها ستحتاج إلى البحث عن تاريخ التصنيع، وهو يطبع بتنسيق السنة والشهر (YY/MM). البطاريات المحمولة المعرضة لهذا الخطر لها تواريخ التصنيع التالية: 22/01 أو 22/02 أو 22/03 أو 22/04 أو 22/05 أو 22/06.

لا تقلق أنت في أمان إذا كان تاريخ التصنيع لا يتطابق مع التواريخ المذكورة. ومع ذلك، إذا كانت البطارية الاحتياطية لا تفي بالمعايير، فإن شركة لينوفو تطلب منك التوقف عن استخدامها على الفور.

تقول لينوفو إن هناك حادثة واحدة فقط لاشتعال النيران في البطارية التي تبلغ سعتها 20 ألف ميلي أمبير/ الساعة، وأدى الحادث إلى الحد الأدنى من الأضرار في الممتلكات، ولم تحدث أي إصابات شخصية.

يبدو أن المشكلة ناتجة عن المسمار الموجود داخل البطارية المحمولة؛ إذ إنه من المحتمل أن يتسبب المسمار غير المحكم جيدًا في حدوث ماس كهربائي؛ مما يتسبب بانفلات حراري داخل البطارية، وبدوره يؤدي إلى نشوب الحريق.

وفقًا للجنة سلامة حماية المستهلك، يجب عليك الاتصال بشركة لينوفو مباشرة على الرقم ‎1-866-989-0515 أو باستخدام هذا النموذج الموجود على موقع الشركة الإلكتروني. إضافة إلى ذلك، تقدم شركة لينوفو بدائل مجانية إذا زرت قنواتها الرسمية لطلب البديل.