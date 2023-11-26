سدايا تستعرض جهودها في إدارة المدن الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في فرنسا

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في النسخة الدولية الثانية من مبادرة (واحة الإعلام) التي تنظمها وزارة الإعلام في العاصمة الفرنسية باريس، بالتزامن مع مشاركة المملكة في اجتماع الجمعية العمومية (173) لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030، خلال المدة الممتدة من 26 إلى 28 نوفمبر 2023.

وتتضمن مشاركة (سدايا) استعراض جهودها في إدارة المدن الذكية، إذ تقوم بالشراكة مع الجهات الحكومية بتفعيل البيانات والذكاء الاصطناعي وبناء الأنظمة الذكية وفي مقدمتها المنصة الوطنية للمدن الذكية (Smart C)، ومنصة استشراف لرفع مستوى جودة الحياة.

بالإضافة إلى عرض تطبيق (توكلنا خدمات) الذي يُعزز تكامل الجهود الحكومية، ويُسهل تقديم الخدمات للمستفيدين في مكان واحد، إذ يعد توكلنا ممكنًا رقميًا للمدن الذكية. علاوة على استعراض جهود سدايا الدولية في تنظيم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تحت شعار (الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية)، التي تُعد أكبر حدث عالمي في هذا المجال حظي بحضور خبراء ومختصين من 100 دولة.

كما عرضت سدايا أيضًا مبادرة (آرتاثون العالمية) التي شارك فيها فنانون كبار من 60 دولة و500 من خبراء وعلماء في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وعرضت جهود منصة إحسان المنصة الوطنية التي تعمل على مدار الساعة لتحفيز المحسنين على مد يد الخير والعطاء لمستحقيها.

كما يُعرض في جناح سدايا (تحدي نيوم) الذي يهدف إلى إيجاد حلول رائدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية التي يواجهها العالم بابتكارات طلاب وطالبات الجامعات السعودية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحدي (سمارتاثون)، الذي يهدف إلى تطوير حلول حديثة لتحسين المشهد الحضري بمُدن المملكة.

وتسعى (سدايا) من خلال هذه المشاركة إلى إبراز ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي حتى تبوأت خلالها أعلى المؤشرات العالمية في تلك التقنيات المتقدمة، علاوة على ما قامت به سدايا باسم المملكة من جهود متعددة في نقل وتوطين وإنتاج المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في عملية التحول الرقمي وإدماجها في عمليات التنمية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030.