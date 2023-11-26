جوجل توقف تطبيق التقويم في نظام أندرويد 7 نوجا

جوجل توقف تطبيق التقويم في نظام أندرويد 7 نوجا

أوقفت شركة جوجل تطبيق التقويم الخاص بها في نظام أندرويد 7 نوجا.

ويرجع قرار الشركة بإيقاف تطبيق التقويم في نظام أندرويد 7 نوجا لأسباب أمنية على الأرجح، إذ تود جوجل التحقق من سلامة بيانات عملائها، نظرًا إلى أن الإصدارات القديمة من أندرويد أكثر عرضة للاختراق وسرقة البيانات.

ويعرض أحدث إصدار من تطبيق “تقويم جوجل” رسالة للمستخدمين الذين تعمل أجهزتهم بنظام تشغيل قديم غير مدعوم، مثل أندرويد 7 نوجا فما أقدم، وتفيد الرسالة بأن على المستخدمين ترقية نظام التشغيل في أجهزتهم حتى يتمكنوا من مواصلة استخدام تطبيق “تقويم جوجل”.

ولاستخدام التطبيق، يجب أن يكون نظام التشغيل المثبت على الجهاز هو أندرويد 8 أوريو فما أحدث.

وقدمت جوجل الكثير من المميزات والتحسينات الجديدة في أنظمة أندرويد الحديثة لم تكن متوفرة في الإصدارات السابقة، مما يصعب استمرار وجود تطبيقاتها وخدماتها فيها.

ويُعد تطبيق تقويم جوجل أداة قوية لإدارة الوقت وتنظيم الأحداث اليومية بكفاءة، إذ يتيح إنشاء وإدارة المواعيد بسهولة، ويقدم مميزات متقدمة مثل تعيين التنبيهات وتخصيصها، ومشاركة التقويم مع الأصدقاء وزملاء العمل.

وتمكن أهمية التطبيق الكبرى في التكامل مع خدمات الشركة الأخرى، مثل البريد الإلكتروني والمستندات وجوجل درايف وغيرها من الخدمات الأساسية.

وكانت الشركة قد أعلنت حديثًا إيقاف دعم متصفحها الشهير كروم نظام أندرويد نوجا بإصداريه 7.0 و 7.1، علمًا بأنه يمثل حاليًا نحو 2.6% من إجمالي الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.