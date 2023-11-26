أفضل سماعات AirPods اللاسلكية من آبل في عام 2023

أفضل سماعات AirPods اللاسلكية من آبل في عام 2023

تُعدّ سماعات AirPods من آبل من أفضل السماعات اللاسلكية المتوفرة في السوق في الوقت الحالي، وأكثرها شعبية، ويعود السبب في ذلك إلى جودة الصوت التي توفرها تلك السماعات، والتصميم الأنيق.

تختلف طرز AirPods في العديد من المواصفات، وتُباع بأسعار متفاوتة، وسنذكر فيما يلي مواصفات أفضل سماعات AirPods اللاسلكية من آبل في عام 2023:

1- AirPods Pro (الجيل الثاني):

تأتي سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) بتصميم أنيق وسيقان قصيرة، وتحتوي على فتحات تهوية سوداء، وطرف من السيليكون يتناسب بشكل مريح مع الأذن، وتمتاز بأنها مقاومة للماء وفقًا لمعيار IPX4، ويمكنك استخدامها أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

تضم سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) محركًا مخصصًا ومضخمًا ديناميكيًا، وتوفر صوتًا واضحًا، وتعمل هذه السماعات بشريحة H2 من آبل، وتحتوي على مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) ووضع الشفافية، والصوت المكاني (Spatial Audio) الذي يأتي من جميع الاتجاهات لتوفير تجربة استماع غامرة.

يمكن أن تستمر سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) بالعمل لمدة تصل إلى ست ساعات من وقت الاستماع مع تفعيل مزية إلغاء الضوضاء النشطة، وتنخفض المدة إلى خمس ساعات ونصف مع تفعيل مزية الصوت المكاني وتتبع الرأس الديناميكي، وتستمر هذه السماعات بالعمل لمدة تصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن.

يمكن لسماعة AirPods Pro (الجيل الثاني) الاتصال بالأجهزة المختلفة بسهولة عبر تقنية بلوتوث 5.3، وتوفر مزايا إضافية عند إقرانها بأجهزة آبل المختلفة، ويتضمن ذلك: التبديل التلقائي بين الأجهزة، والإعداد السهل والسريع مع أجهزة آبل، ومزية مشاركة الصوت (Audio Sharing).

تُباع سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) بسعر قدره 249 دولارًا وتتوفر باللون الأبيض فقط.

2- AirPods (الجيل الثاني):

تأتي سماعات AirPods (الجيل الثاني) في جسم أبيض مصحوب بسيقان أطول من سيقان الجيل الثالث من AirPods والجيل الثاني من AirPods Pro.

هذه السماعات غير مقاومة للماء والعرق؛ مما يعني أنها غير مناسبة للاستخدام أثناء ممارسة الرياضة، أو أثناء المشي تحت المطر، ولا تدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة والصوت المكاني.

ومع ذلك، تمتاز سماعات AirPods (الجيل الثاني) بسهولة الاقتران مع الأجهزة الذكية الأخرى التي تعمل بنظام iOS أو iPadOS أو macOS؛ إذ تتصل تلقائيًا عند فتح العلبة الخاصة بها عند وضعها بجوار أي من أجهزة آبل.

وتحتوي على مستشعر يتعرف الكلام؛ مما يسمح لك بالرد على المكالمات وتشغيل المقاطع الصوتية باستخدام الأوامر الصوتية. كما تحتوي على مستشعر للحركة يُسهّل تشغيل المقاطع الصوتية وإيقافها، فعندما تزيل السماعة من أذنك، يتوقف تشغيل الموسيقا تلقائيًا، وتعود للعمل عندما تضع السماعة في أذنك.

تستمر سماعات AirPods (الجيل الثاني) بالعمل لمدة تبلغ خمس ساعات، وما يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن. وتُباع بسعر قدره 129 دولارًا، وتتوفر باللون الأبيض فقط.

3- AirPods (الجيل الثالث):

تضم سماعات AirPods (الجيل الثالث) ساقًا أقصر من الجيل الثاني؛ مما يجعلها تبدو مثل: AirPods Pro، لكنها لا تدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة.

توفر هذه السماعات صوتًا واضحًا وعالي الجودة، وتدعم مزية (الصوت المكاني) Spatial Audio، ومزية (Adaptive EQ) التي تضبط الموسيقا تلقائيًا للحصول على أفضل جودة ممكنة دون تضخيم أو تشويش.

تمتاز AirPods (الجيل الثالث) بأنها مقاومة للماء وفقًا لمعيار IPX4، وتستمر بالعمل لمدة تبلغ ست ساعات، وما يصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن، كما هو الحال مع AirPods Pro.

تُباع سماعات AirPods (الجيل الثالث) بسعر قدره 179 دولارًا، وتتوفر باللون الأبيض فقط.

4- AirPods Max:

تمتاز AirPods Max بتصميم مختلف تمامًا عن باقي سماعات آبل اللاسلكية، فهي توضع فوق الأذن وتلتف حول الرأس، وتضم وسادات أذن كبيرة ومريحة.

تضم هذه السماعات محرك (Incorporated) من آبل الذي يساعد في الحصول على صوت واضح وعالي الجودة، وتمتاز بأنها مقاومة للماء؛ مما يسمح لك باستخدامها أثناء ممارسة الرياضة.

تحتوي سماعات AirPods Max على مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، و(وضع الشفافية) Transparency Mode، بالإضافة إلى مزية (الصوت المكاني) spatial audio، لتوفير تجربة استماع غامرة. وتمتاز هذه السماعات بعمر البطارية الطويل؛ إذ يمكنك استخدامها لمدة قدرها 20 ساعة دون الحاجة إلى شحنها.

تُباع سماعات AirPods Max بسعر قدره 549 دولارًا، وتتوفر بخمسة ألوان، هي: الرمادي، والفضي، والوردي، والأخضر، والأزرق.