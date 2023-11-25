أجهزة محمولة

هواتف سامسونج جالاكسي S21 تحصل على تحديث One UI 6

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هواتف سامسونج جالاكسي S21 تحصل على تحديث One UI 6

بدأت سامسونج إطلاق تحديث One UI 6 لسلسلة هواتف جالاكسي S21 الرائدة عالميًا.

وبات التحديث الجديد مُتاحًا لكافة إصدارات سلسلة جالاكسي S21، ومنها الإصدار الأساسي بالإضافة إلى إصدار بلس وألترا.

ويبلغ حجم التحديث الجديد نحو 2.3 جيجابايت، وهو يضم واجهة سامسونج الجديدة One UI 6 المبنية على تحديث أندرويد 14، وكذلك التحديثات الأمنية الأخيرة لنظام أندرويد.

ويحمل التحديث الجديد عددًا من التغييرات الملحوظة في الواجهة، مثل إعادة تصميم اللوحة السريعة Quick Panel، وواجهة جديدة للإشعارات، وخط من نوع جديد في النظام، وإعادة تصميم الوجوه التعبيرية “الإيموجي”، وغيرها.

ويمكن لمالكي سلسلة هواتف جالاكسي S21 استقبال التحديث على أجهزتهم في دول الاتحاد الأوروبي، وستتيح سامسونج التحديث لكافة المستخدمين حول العالم على نحو تدريجي.

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ولا يُعرف حتى الآن إن كان التحديث متاحًا لهاتف جالاكسي S21 FE في الوقت الحالي أم أن سامسونج ستؤجل إطلاقه إلى وقتٍ لاحق.

وتُعتبر سامسونج أسرع الشركات حاليًا في توفير التحديثات الجديدة لأجهزتها بعد جوجل، حيث بدأت الشركة في طرح التحديث المبني على نظام أندرويد 14 بعد مضي شهر واحد فقط على إطلاق النسخة النهائية المستقرة من جوجل.

وكانت جوجل قد وفرت التحديث الجديد لعدد من هواتفها الأخرى مثل سلسلة هواتف جالاكسي S23 و S22 و A54 وزد فولد 5 وزد فليب 5 وغيرها، ومن المنتظر إتاحته للمزيد من الأجهزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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