مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 FE و +Galaxy S23

يُعدّ +Galaxy S23 الهاتف الأوسط في سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S23 الرائدة التي أطلقتها الشركة في مطلع هذا العام، ويمتاز هذا الهاتف بالأداء القوي، والتصميم الأنيق. وبالإضافة إلى هذه السلسلة الرائدة، أطلقت سامسونج في هذا العام أيضًا هاتف Galaxy S23 FE الذي يُعدّ من الفئة المتوسطة، ويشترك مع هاتف +Galaxy S23 في التصميم، ونوع الشاشة ومعدل التحديث وبعض المواصفات والمزايا الأخرى لكنه يُباع بسعر أقل بمقدار 400 دولار.

ولتتمكن من اختيار أحدهما، ينبغي تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الهاتفين، وهذا ما سنوضحه في المقارنة التالية بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 FE و +Galaxy S23:

التصميم:

يأتي هاتفا سامسونج Galaxy S23 FE و +Galaxy S23 بالتصميم نفسه، ويمتاز كلا الهاتفين بمقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ إذ يتحملان الغمر في الماء حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

يغطي الجهة الأمامية والخلفية في هاتف سامسونج +Galaxy S23 زجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2)، والإطار مصنوع من الألمنيوم المقاوم للخدش، ويبلغ سمك الهاتف 7.6 ملم، ويبلغ وزنه 196 جرامًا. ويتوفر هذا الهاتف بأربعة ألوان، وهي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي.

أما هاتف Galaxy S23 FE فيغطي الجهة الأمامية والخلفية زجاج من نوع (Gorilla Glass 5)، والإطار مصنوع من الألمنيوم أيضًا، ويزن هذا الهاتف 209 جرامات، ويبلغ سُمكه 8.2 ملم، ويتوفر بستة ألوان، وهي: الأخضر (Mint)، والأبيض، والأسود (Graphite)، والبنفسجي، والنيلي (Indigo)، والبرتقالي (Tangerine).

الشاشة:

يضم هاتف Galaxy S23 FE شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.4 بوصات، وبدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1450 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

أما هاتف +Galaxy S23 فيضم شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.6 بوصات، وبدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1750 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10).

المعالج والأداء:

يعمل الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S23 FE بمعالج (Exynos 2200) الثُماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Xclipse 920).

أما الإصدار الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.00 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

أما هاتف +Galaxy S23 فيعمل بإصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.36 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يتوفر هاتفا سامسونج بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت في هاتف Galaxy S23 FE، أما في هاتف +Galaxy S23 فهما: 256 أو 512 جيجابايت.

يعمل هاتفا سامسونج بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، ويدعمان التحديث إلى نظام أندرويد 14 الجديد المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6، كما يدعمان شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

سيحصل كلا الهاتفين على دعم لتحديثات نظام التشغيل أندرويد لمدة قدرها أربع سنوات، مع دعم التحديثات الأمنية لمدة قدرها خمس سنوات.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي.

أما هاتف +Galaxy S23 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 65% في نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S23 FE كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. وتأتي الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4.

أما هاتف +Galaxy S23 فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S23 FE بسعر يبدأ من 600 دولار، ويُباع هاتف +Galaxy S23 بسعر يبدأ من 1000 دولار.

أيهما تختار؟

هناك فرق كبير في السعر بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 FE و +Galaxy S23، ومع أن كلا الجهازين يشتركان في العديد من المواصفات، فإن معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الجديد والمصمم خصوصًا لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة يُحدث فرقًا كبيرًا في الأداء ستلاحظه عند البدء باستخدام كلا الهاتفين.

لذلك، يُعدّ هاتف +Galaxy S23 مناسبًا للأشخاص الذين يرغبون في استخدام هاتف رائد بمواصفات قوية، ويضم نظام كاميرا يمتاز بالكفاءة العالية. أما إذا كنت ترغب في شراء هاتف أندرويد للقيام بالمهام اليومية، مثل: إرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات، وتصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي والويب فإن هاتف S23 FE هو الخيار المناسب لك ويُباع بسعر أقل من سعر هاتف +S23 بمقدار يبلغ 400 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy S23 FE و +Galaxy S23: