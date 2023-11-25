تمتاز ساعات آبل الذكية بالتصميم الأنيق والمزايا القوية التي تجعلها من أفضل الساعات الذكية في الأسواق، ومن أحدث الطرز التي أنتجتها آبل هي ساعة Watch Series 9 التي تأتي مع تحسينات عديدة مقارنةً بالإصدار السابق Watch Series 8.

من ناحية أخرى، تُعدّ شركة Garmin من الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة القابلة للارتداء ومنها: الساعات الذكية، وتركز هذه الشركة في إنتاج العديد من الطُرز المختلفة التي تُناسب المستخدمين من مختلف الفئات؛ إذ تُنتج ساعات ذكية مناسبة لهواة الرياضات الخارجية، وأخرى مناسبة لهواة رياضة الجري، ومنها ما هو مناسب للسباحة.

ومن أحدث الساعات الذكية التي أنتجتها الشركة، هي ساعة Garmin Venu 3 التي تأتي بمواصفات قوية تجعلها تتنافس مع ساعات آبل الذكية، وخاصة ساعة آبل Watch Series 9 الجديدة.

ولتتعرّف جميع المزايا والمواصفات التي تتمتع بها كلتا الساعتين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين ساعتي Apple Watch Series 9 و Garmin Venu 3:

التصميم:

إن التصميم والشكل الخارجي من أبرز الفروقات التي سيلاحظها الجميع فورًا عند النظر إلى ساعتي Watch Series 9 و Garmin Venu 3؛ إذ تأتي ساعة آبل Watch Series 9 بهيكل مستطيل، وتصميمها قريب من تصميم الجيل السابق، وتتوفر بطرز مصنوعة من الألمنيوم وأخرى من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويتوفر من كل طراز حجمان، هما: 41 مم و 45 مم.

أما ساعة Garmin Venu 3 فتأتي مع هيكل دائري الشكل مصنوع من البوليمر المقوّى بالألياف (fiber-reinforced polymer)، أما الإطار فهو مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويغطي الشاشة زجاج من نوع (Gorilla Glass 3)، وتحتوي هذه الساعة على ثلاثة أزرار مادية على الجهة اليُمنى، وتتوفر بلونين، هما: الأسود والفضي.

تمتاز ساعة آبل بأنها مقاومة للغبار وفقًا لمعيار IP6X، وتتوفر بعدّة ألوان مختلفة؛ إذ يتوفر الطراز المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بثلاثة ألوان، هي: الفضي، والذهبي، والأسود. أما الطراز المصنوع من الألمنيوم، فيتوفر بخمسة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والفضي، والأحمر، والوردي.

كلتا الساعتين تدعمان مقاومة الماء وفقًا لمعيار 5ATM؛ مما يعني أنك تستطيع ارتداء أي منهما أثناء ممارسة رياضة السباحة دون القلق من أن تتلف.

الشاشة:

تضم ساعة آبل Series 9 شاشة من نوع (Retina LTPO OLED)، بدقة قدرها 352 × 430 بكسلًا في الطراز الذي يبلغ مقاسه 41 ملم، أما في الطراز الذي يبلغ مقاسه 45 ملم فتأتي الشاشة بدقة قدرها 396 × 484 بكسلًا.

وتمتاز شاشة ساعة Series 9 بالسطوع الفائق؛ إذ تبلغ ذروة سطوعها 2000 شمعة/ المتر المربع، وهو ما يعادل ضعف سطوع شاشة طراز Series 8 السابق.

أما ساعة Garmin Venu 3 فتضم شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 1.4 بوصة، وبدقة قدرها 454 × 454 بكسلًا. وتدعم الشاشة في كلتا الساعتين مزية (التشغيل الدائم) Always-On التي تتيح للمستخدمين رؤية وجه الساعة والوقت في جميع الأوقات دون لمس الشاشة.

المزايا الأساسية:

تعمل ساعة آبل Series 9 بمعالج S9 الجديد الذي يضم محركًا عصبيًا رباعي النوى، ويمتاز هذا المعالج بقدرته على معالجة مهام التعلم الآلي بسرعة تصل إلى ضعف سرعة المعالج الذي تعمل به ساعة Watch Series 8 التي صدرت العام الماضي.

من ناحية أخرى، ضاعفت آبل سعة التخزين الداخلية في ساعة Watch Series 9 الجديدة لتصبح بسعة قدرها 64 جيجابايت بدلًا من 32 جيجابايت المتوفرة في طراز Watch Series 8 السابق. وتسمح هذه الترقية بتخزين المزيد من الصور العالية الدقة وقوائم تشغيل الموسيقا، ومجموعة واسعة من التطبيقات.

تعمل ساعة Watch Series 9 بنظام التشغيل watchOS 10، الذي يوفر مجموعة من المزايا الجديدة التي تعزز تجربة استخدام ساعة آبل، ويتوفر في هذا النظام مزية (Smart Stack) الجديدة، وواجهات جديدة للساعة، ومزايا جديدة لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة، بالإضافة إلى أدوات لدعم الصحة النفسية.

أما ساعة Garmin Venu 3 فتمتاز بقوة الأداء، وتضم مستشعر (Elevate Gen 3) الجديد من Garmin الذي يقيس معدل ضربات القلب بدقة عالية، وتحتوي هذه الساعة على أكثر من 30 تطبيقًا مُحمّلًا سابقًا لتتبع الأنشطة الرياضية المختلفة، مثل: المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة، وغيرها.

كما تحتوي على مزية تُسمى (Body Battery)، وهي مزية تراقب طاقة الجسم لمساعدتك في تتبع مستويات الطاقة لديك طوال اليوم حتى تعرف متى يكون جسمك جاهزًا لممارسة الرياضة، وتحديد الأوقات التي تحتاج فيها إلى الراحة.

تحتوي كلتا الساعتين على جميع مزايا تتبع المؤشرات الصحية، مثل: مزية تتبع معدل ضربات القلب، وتخطيط القلب، وقياس ضغط الدم، ومستويات الأكسجين في الدم، ومؤشر عدم انتظام ضربات القلب، بالإضافة إلى مزية تتبع النوم.

كما تحتوي كلتا الساعتين على مزايا تتبع الأنشطة الرياضية المختلفة، لتسهيل تحقيق أهدافك المتعلقة باللياقة البدنية.

البطارية والشحن:

تستمر بطارية ساعة آبل Watch Series 9 لمدة تصل إلى 18 ساعة، أما بطارية ساعة Garmin Venu 3 فتستمر لمدة تصل إلى 14 يومًا دون تفعيل مزية التشغيل الدائم للشاشة ولمدة تبلغ خمسة أيام عند تفعيلها. وفي حال تفعيل وضع توفير طاقة البطارية (Battery Saver mode)، فإنها تستمر لمدة تصل إلى 26 يومًا.

السعر:

تُباع ساعة آبل Watch Series 9 بسعر يبدأ من 400 دولار، وتُباع ساعة Garmin Venu 3 بسعر قدره 400 دولارًا.