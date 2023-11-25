أضافت آبل مزية (Continuity Camera) إلى نظام التشغيل (macOS Mojave)، وهي مزية تحول هاتف آيفون إلى كاميرا ويب لحاسوب ماك، وفي نظام التشغيل (macOS Ventura) حسّنت آبل هذه المزية بالسماح لك باستخدام هاتف آيفون كميكروفون سلكي أو لاسلكي لحاسوب ماك، وهذه المزية مفيدة عند حضور الاجتماعات من بُعد، وعند تسجيل التعليقات الصوتية أو البودكاست في الحاسوب.

وفيما يلي، سنوضح كيفية استخدام هاتف آيفون كميكروفون لاسلكي لحاسوب ماك:

أولًا: ما متطلبات استخدام هاتف آيفون كميكروفون لاسلكي لحاسوب ماك؟

لاستخدام هاتف آيفون كميكروفون لاسلكي لحاسوب ماك، يجب إكمال المتطلبات التالية:

ثبّت نظام التشغيل (macOS Ventura) في حاسوب ماك، وتحقق من أن هاتف آيفون يعمل بنظام التشغيل iOS 16 أو أي إصدار أحدث.

سجّل الدخول في حاسوب ماك وهاتف آيفون بحساب آبل نفسه.

شغل شبكة الواي فاي والبلوتوث في حاسوب ماك وهاتف آيفون.

فعّل مزية (Continuity Camera) في هاتف آيفون، بالانتقال إلى تطبيق (الإعدادات) settings، ثم (عام) General، ثم اختر (AirPlay & Handoff)، ثم فعّل خيار (Continuity Camera).

وصّل هاتف آيفون سلكيًا بحاسوب ماك لتسجيله كجهاز موثوق ويمكنك فصله بعد ذلك.

لا تحتاج إلى طراز محدد من حواسيب ماك أو هواتف آيفون لاستخدام هذه المزية.

ثانيًا: كيفية استخدام هاتف آيفون كميكروفون لحاسوب ماك

بعد إجراء الخطوات السابقة، سيظهر هاتف آيفون كجهاز إدخال صوتي في معظم مواقع الويب والتطبيقات ويمكنك تفعيله يدويًا. ولكن إذا كنت تريد استخدام هاتف آيفون كميكروفون تلقائيًا في جميع التطبيقات ومواقع الويب، فأنت بحاجة إلى ضبطه كميكروفون أساسي في نظام التشغيل في حاسوب ماك، وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (إعدادات النظام) System Settings في حاسوب ماك، ثم انقر فوق تبويب (الصوت) Sound في الشريط الجانبي. في قسم (المخرجات والمدخلات) Output & Input سيظهر هاتف آيفون تحت تبويب (أجهزة الإدخال الصوتي) audio input devices . انقر فوق اسم هاتف آيفون الخاص بك، وسيصبح هاتفك هو جهاز الإدخال الصوتي الأساسي في حاسوب ماك. عند البدء باستخدام آيفون كميكروفون في حاسوب ماك، سيظهر مربع حوار في شاشة القفل يتضمن زر (التوقف مؤقتًا) Pause، وزر (قطع الاتصال) Disconnect. يؤدي الضغط على زر التوقف مؤقتًا إلى كتم صوت الميكروفون، ويؤدي الضغط على زر قطع الاتصال إلى قطع الاتصال تمامًا، كأنك فصلت الميكروفون. بمجرد أن يعرض هاتف آيفون مربع الحوار الذي يتضمن (Pause) و (Disconnect)، انظر إلى قسم (Input Level) الموجود في الجهة السفلية من صفحة (Sound) في إعدادات النظام في حاسوب ماك، ثم ابدأ بالتحدث بالقرب من آيفون وستلاحظ أن مؤشر الصوت يتحرك. إذا كنت ترغب في اختبار جودة الصوت عند استخدام آيفون كميكروفون، افتح تطبيق (Voice Memos) في حاسوب ماك، ثم ابدأ بالتسجيل.

ثالثًا: كيفية استخدام آيفون كميكروفون في مواقع الويب والتطبيقات والألعاب

لن تتوافق بعض مواقع الويب والتطبيقات مع إعداد آيفون كميكروفون أساسي في حاسوب ماك، ومع ذلك، يمكنك تحديد آيفون يدويًا من قائمة أجهزة الإدخال الصوتي الخاصة بموقع الويب أو التطبيق.

هذه العملية سهلة، خاصة في منصات مؤتمرات الفيديو مثل: زوم و Google Meet؛ إذ ستظهر إعدادات الميكروفون في شاشة المعاينة قبل الانضمام إلى الاجتماع، حيث يمكنك النقر فوق قائمة (Microphones)، ثم اختيار هاتف آيفون.

بعد القيام بذلك مرة واحدة، قد يختار التطبيق تلقائيًا هاتف آيفون في المرة القادمة التي تُسجل فيها الدخول إلى التطبيق.

تضيف بعض منصات مؤتمرات الفيديو، بعض الخطوات إلى هذه العملية، فإن لم تكن قائمة الميكروفونات ظاهرة في شاشة المعاينة قبل الانضمام إلى الاجتماع أو عند استخدام أي تطبيق آخر لا تظهر في شاشته الرئيسية إعدادات الإدخال الصوتي، فاتبع الخطوات التالية: