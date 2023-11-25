أجهزة محمولة

فيفو تطلق هاتف Y12 من الفئة الاقتصادية

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فيفو تطلق هاتف Y12 من الفئة الاقتصادية

أطلقت شركة فيفو الصينية رسميًا هاتفها الذكي الجديد Y12، وهو هاتف ذكي منخفض السعر من الفئة الاقتصادية، إلا أنه يأتي بمواصفات مقبولة لتلبية الاحتياجات اليومية الأساسية.

ويحمل الهاتف شاشة قياسها 6.5 إنشات من نوع IPS LCD، وتبلغ دقة الشاشة 720 × 1612 بكسلًا، مع نتوء علوي للكاميرا الأمامية، ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتيك هيليو G85 الثماني النواة مع ذاكرة عشوائية بحجم يبلغ 6 جيجابايت من نوع LPDDR4x، أما سعة التخزين الداخلية فتبلغ 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، علمًا بأنها قابلة للزيادة عبر منفذ microSD بإضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

وعلى مستوى نظام التصوير، يحمل هاتف فيفو Y12 كاميرا خلفية ثنائية؛ واحدة أساسية بدقة 13 ميجابكسل والأخرى من أجل تأثير العمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، في حين أن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ومن أجل تأمين الهاتف، يحمل الهاتف مستشعر بصمات جانبيًا مدمجًا في زر تشغيل الشاشة، كما يدعم خاصية فتح القفل عن طريق الوجه، إلا أنها أقل دقة وأضعف من الناحية الأمنية.

ويضم هاتف فيفو Y12 بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير مع شاحن بقوة تبلغ 15 واطًا، كما يحتفظ الهاتف بمنفذ سماعة الرأس الخارجية السلكية، ويعمل بنظام Origin OS 3 المبني على نظام أندرويد 13، وهو داعم لشبكات الجيل الرابع 4G.

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وتتيح فيفو هاتفها الجديد باللونين الأخضر والأرجواني، ويبلغ سمكه 8 ملم، كما يصل وزنه إلى 186 جرامًا، وتطرحه بسعر يعادل 140 دولارًا أمريكيًا، ومن المنتظر إتاحته في الأسواق العالمية نهاية العام الجاري.

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