سيجيت تقدم قرص Nytro 4350 NVMe SSD لمراكز البيانات

كشفت شركة سيجيت (Seagate)، الشركة المتخصصة عالميًا في حلول البنية التحتية لتخزين البيانات الكبرى، عن قرص الحالة الصلبة Nytro 4350 NVMe (SSD)، وهو أحدث إضافة من سيجيت إلى مجموعة محركات الأقراص Seagate Nytro الخاصة بها.

صُمم محرك الأقراص الجديد بالتعاون مع شركة Phison، وهو يوفر أداءً متسقًا وزمن وصول منخفض واستهلاكًا منخفضًا للطاقة مع جودة الخدمة (QoS) لمراكز البيانات.

يحقق منفذ PCIe Gen 4 أكثر من عشرة أضعاف عرض النطاق الترددي مقارنة مع أقراص SATA SSD. ويسمح قرص Nytro 4350 SSD بتخفيف اختناقات البيانات مع سرعات كتابة عشوائية تصل إلى 58 ألف عملية إدخال وإخراج/ الثانية وسرعات قراءة عشوائية تصل إلى 800 ألف عملية إدخال وإخراج/ الثانية لتوفير استجابة متسقة وكذلك توفير المزيد من قوة الحوسبة مع استهلاك أقل للطاقة، مع معدل استهلاك يصل إلى 3.3 فولت لمحرك الأقراص.

يوفر قرص Nytro 4350 حجمًا قدره 1.92 تيرابايت بشكل M.2 2280 الصغير جدًا، وهو مصمم لتحمل أعباء العمل التجارية، مما يوفر 2 مليون من متوسط العمر التشغيلي بين الأعطال (MTBF) لتعزيز القدرة على التحمل.

من أجل راحة البال وللمساعدة في منع فقدان البيانات في حالة انقطاع الكهرباء على نحو غير متوقع، يتضمن قرص Nytro 4350 SSD حماية لفقدان البيانات وضمانًا محدودًا لمدة 5 سنوات.

ويأتي القرص متوافقًا مع أنظمة التشغيل Linux وMicrosoft، ومزود أيضًا بدعم OCP NVMe SSD 2.0 مما يتيح التكامل في الأنظمة المتوافقة مع منصة الحوسبة المفتوحة (OCP). يتميز قرص Nytro 4350 بمراقبة حرارية ذكية وحماية شاملة للبيانات لضمان استمرار عمله، وبرنامج إدارة القرص SeaTools لمراقبة حالة القرص بكل سهولة.

سيتوفر قرص سيجيت Nytro 4350 NVMe SSD في الشهر المقبل.