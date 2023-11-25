أسوس تحطم 9 أرقام عالمية في منافسات كسر السرعة

أعلنت أسوس أن مجموعة من نخبة محترفي كسر السرعة قد سجلت تسعة أرقام قياسية عالمية، وحققت المركز الأول 16 مرة في مجموعة متنوعة من اختبارات معايير الأداء مع اللوحات الأم المخصصة لمحطات العمل Pro WS WRX90E-SAGE SE و Pro WS TRX50-SAGE WIFI.

استفادت اللوحات الأم من سلسلة معالجات AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX وسلسلة معالجات AMD Ryzen Threadripper 7000 التي تضم ما يصل إلى 96 نواة و192 خيطًا. ضمت مجموعة محترفي كسر السرعة كلًا من: Der8auer، و Elmor، و Massman، و OGS، و Safedisk، و Seby، و Shamino.

توفر AMD خيارات كسر السرعة لوحدة المعالجة المركزية Threadripper 7000 وذاكرة DRAM، وللاستفادة الكاملة من أداء معالجات AMD، دمجت أسوس تصميمًا مبتكرًا لمزودات الطاقة المزدوجة في اللوحات الأم Pro WS WRX90E-SAGE SE و Pro WS TRX50-SAGE WIFI، إلى جانب توصيل الطاقة القوي ووحدات التبريد المتقدمة، لتُظهر هذه اللوحات استقرارًا قويًا أثناء كسر السرعة.

توفر مفاتيح الهاردوير وخيارات (BIOS) المحسنة على اللوحات الأم راحة كبرى لعشاق كسر السرعة عند دفع أنظمتهم إلى الحد الأقصى. يجمع بروفايل EXPO و ECC R-DIMM بين الأداء الاستثنائي والاستقرار المتميز؛ مما يضع معيارًا جديدًا لمحطات العمل والحوسبة المكتبية المتطورة.

حققت اللوحات الأم ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE و Pro WS TRX50-SAGE WIFI العديد من الأرقام القياسية العالمية وحصلت على المراكز الأولى عالميًا في كسر السرعة بفضل تصميمها الاستثنائي وأنظمة توصيل الطاقة القوية. جُهزت كلتا اللوحتين الأم بمشتتات VRM الضخمة المصنوعة من الألمنيوم المبثوق، وتتميز بتصميم ذي زعانف يعمل على سحب الحرارة على نحو فعال بعيدًا عن الخوانق (chokes) والدارات المتكاملة (MOSFET).

ويكتمل هذا التصميم بوجود مروحتين على جانبي مقبس وحدة المعالجة المركزية، مما يخلق تيارًا ثابتًا من الهواء البارد لتحويل الحرارة على نحو فعال من اللوحة الأم، مما يضمن تجربة التشتيت الحراري المثلى أثناء الضغط الشديد.

تتميز اللوحة الأم Pro WS WRX90E-SAGE SE بوحدة تنظيم الجهد (VRM) ذات القدرة العالية، والتي تتكون من مراحل الطاقة (16×2)+3+3+3. يوفر هذا التكوين القوة والكفاءة الكبرى التي تتطلبها المعالجات المتطورة.

وبالمثل، صُممت اللوحة الأم PRO WS TRX50-SAGE WIFI للتعامل مع المعالجات القوية، وتتميز بوحدة تنظيم الجهد (VRM) الجاهزة لكسر السرعة مع مراحل الطاقة (18×2)+3+4+4. إن تصميم الطاقة القوي قادر على إيصال طاقة وفيرة لمختلف سيناريوهات كسر السرعة القصوى.

شارك كبار الخبراء في عالم كسر السرعة تجاربهم وأفكارهم حول الأداء الاستثنائي للوحات الأم من سلسلة محطات العمل الاحترافية Pro. لا تسلط شهاداتهم الضوء على البراعة التقنية لهذه اللوحات الأم فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على قدرتها على تجاوز حدود ما هو ممكن للحوسبة العالية الأداء تحقيقه.

قال كاسر السرعة المشهور Safedisk: “توفر لوحة Pro WS WRX90E-SAGE SE أداءً مستقرًا على نحو ملحوظ عند الترددات العالية، بفضل مراحل الطاقة 32 (16×2) ومزودات الطاقة المزدوجة. وأنا فعلًا معجب بذلك”.

وقال Der8auer أيضًا: “لقد أذهلني أداء لوحة ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI الاستثنائي، وذلك بعد دفعها إلى أقصى حدودها مع معالج AMD Ryzen Threadripper ذي ال 64 نواة باستخدام تبريد النيتروجين السائل. إن تحقيق ترددات ذاكرة تزيد عن 6000 ميجاهرتز، حتى وسط استخدام النيتروجين السائل (LN2) أثناء تشغيل RDIMM ECC، بمنزلة شهادة على قدرات الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية المتميزة”.

وأضاف: “مع لوحة ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI، يمكنك تخصيص منصة TRX50 بدقة لتناسب احتياجاتك. وحدة تنظيم الجهد المتطورة رائعة في كل السيناريوهات، حتى في ظل كسر سرعة وحدة المعالجة المركزية. وأنا أقدر تميز لوحة ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI بمسارين للجهد وإتاحتها لتردد CCD الفردي. وهذا بدوره يتيح الضبط الدقيق لوحدة المعالجة المركزية لتناسب التطبيقات المختلفة بسرعات عليا”.