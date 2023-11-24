MSI تكشف عن شاشة Modern MD272QX للأعمال المكتبية

كشفت MSI، الشركة المتخصصة عالميًا في مجال حلول الحوسبة المبتكرة والعالية الأداء، عن شاشة الأعمال الحديثة من سلسلة MD272QX.

شاشة MD272QX قادمة بدقة عرض WQHD وبحجم قدره 27 بوصة، وقد حصلت هذه الشاشة على جائزة Red Dot Design المرموقة لعام 2021. بفضل تصميمها الراقي و السلس ولونيها الأنيقين، تعد شاشة MD272QX أكثر من مجرد شاشة؛ إنها عمل فني. لقد صممت هذه الشاشة لتندمج بسلاسة في أي غرفة أو مكتب.

تسمح وظيفة KVM الخاصة ببرنامج الإنتاجية الذكية (P.I.) للمستخدمين بمشاركة لوحة مفاتيح واحدة وفأرة واحدة بين أجهزة الحواسيب المحمولة وأجهزة الحواسيب المكتبية لديهم؛ مما يزيل الفوضى ويحسن المساحة. سواء كنت تقوم بالتبديل بين الحاسوب المحمول أثناء التنقل والحاسوب المكتبي الذي تستخدمه في المنزل، فإن هذه الخاصية تعمل على تسهيل عملك وتقليل المساحة المهدرة على سطح المكتب.

يمكنك توصيل الحاسوب المحمول، وMacBook، والهاتف الذكي بكابل واحد فقط بفضل توصيل منفذ Type-C بطاقة تصل إلى 65 واطًا. تتيح لك سلسلة MD272QX الحديثة الحفاظ على مساحة العمل منظمة وفعالة أثناء الشحن والعرض في الوقت نفسه، مما يلغي الحاجة إلى التعامل مع العديد من الأسلاك والمحولات. وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بمساحة عمل منظمة وفعالة في جميع الأوقات.

تتميز شاشة MD272QX بتقنية النطاق الديناميكي العالي الحاصلة على شهادة (DisplayHDR 400) لتعرض معدل سطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع، مع عمق ألوان حقيقي يبلغ 10 بت، ونسبة التباين تصل إلى 1,000:1، وزمن الاستجابة يصل إلى 4 ميلي/ الثانية، ومساحة ألوان sRGB بنسبة قدرها 115%. وتعتمد على لوحة IPS ذات نطاق ألوان واسع، وتوفر أيضًا تجربة المشاهدة المثالية للمحترفين المبدعين، في الوقت نفسه تأتي الشاشة بمكبري الصوت المدمجين بقوة قدرها 3 واط، وتضم منفذ HDMI 2.0b ومنفذ DisplayPort 1.2a.

كما تشمل خاصية EyesErgo، ومن ذلك “Less Blue Light PRO”، التي لا تحمي صحة عينيك عن طريق تقليل الضوء الأزرق فحسب، بل تحافظ أيضًا على الألوان النابضة بالحياة. وكذلك تخفف التقنية المضادة للوميض إجهاد العين مع مسند قابل للتعديل يتيح لك العثور على الوضع المريح المثالي لعملك. تتيح لك وظيفة (Eye-Q Check) مراقبة صحة عينيك بانتظام، مما يساعد على الكشف المبكر عن المشكلات المتعلقة بالعين.

خاصية Eye-Q Check تسمح للمستخدمين بإجراء فحوصاتٍ ذاتية لأعينهم لضمان صحة العين المثالية، هذه الخاصية المبتكرة مفيدةٌ خصوصًا للمستخدمين الذين يقضون ساعاتٍ طويلة أمام الشاشة ويريدون اتخاذ تدابير استباقية لحماية صحة أعينهم.

تُعد خاصية Eye-Q المبتكرة من MSI بمنزلة حمايةٍ وقائية للعين وهي تستخدم ثلاثة طرق لمساعدة المستخدمين على اكتشاف مدى إرهاق العين والمستوى الصحي لها. على سبيل المثال: صُمم اختبار شبكة Amsler لتحديد كون عينيك بحاجة إلى الراحة من خلال ملاحظة حالة المربعات المحيطة التي تبدو مشوهة أثناء التركيز على النقطة المركزية.

الاختبار الثاني هو: Astigmatism، حيث تغطي عينًا واحدة في كل مرة وتنظر إلى منتصف الشاشة، إذا لاحظت أن بعض الخطوط داكنة أو رمادية أكثر من غيرها، فهذا يشير إلى أنك تحتاج إلى أخذ استراحةٍ لتحافظ على عينيك.

والاختبار الثالث هو: تصحيح الوضعية الذي يتطلب منك التركيز على نقطة في أعلى الشاشة لمساعدتك في ضبط ارتفاع المقعد ووضعية الجلوس. وهذا يساعد في منع حدوث آلام الكتف والرقبة الناجمة عن وضعية الجلوس السيئة لمدة طويلة.

الانتقال من معدل تحديث قدره 60 هرتزًا إلى 100 هرتز له دورٌ بارز أيضًا؛ لأنه يزيل وميض الشاشة على نحو فعال، وهو سبب شائع في حدوث إرهاق العين، ويساهم أيضًا في تقليل إجهاد العين وتحسين الراحة العامة أثناء ساعات العمل الطويلة.

يتيح تصميمها القابل للتركيب، وفقًا لمعايير VESA، تثبيت الشاشة بسهولة على أذرع وأقواس الشاشة، مما يوفر مساحة العمل القابلة للتخصيص والخالية من الفوضى. يتيح التصميم الخالي من الأدوات سهولة تجميع المسند وتفكيكه دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية، ويمكن تدوير الشاشة بسهولة بمقدار يبلغ 90 درجة، مما يجعل تنظيم الكابلات أمرًا سهلًا.