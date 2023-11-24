عالم الكمبيوتر

Milestone تصمم مقعدًا خاصًا لمحاكاة سباق السيارات

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Milestone تصمم مقعد خاص لمحاكاة سباق السيارات Milestone تصمم مقعد خاص لمحاكاة سباق السيارات

كشفت شركة Milestone عن تصميم جديد لمقعد محاكاة سباق السيارات GT Racer لتمنح اللاعبين تجربة مثلى.

صمم مقعد GT Racer لمحاكاة سباق السيارات مع أخذ راحة اللاعبين بالحسبان؛ إذ يتضمن آلية الانزلاق بالإضافة إلى خاصية الاتكاء من أجل التحكم في المقعد القابل للتعديل. ويتضمن ذراع ناقل الحركة القابلة للتعديل ولوحة فرامل اليد للتوجيه العمودي والأفقي.

تعمل لوحة الدواسة القوية على تعزيز توافقها مع مجموعة واسعة من العجلات والدواسات ونواقل الحركة من الشركات المصنعة المتخصصة. تتضمن مواصفات المنتج سعة تحميل تبلغ 130 كيلو جرام، وهو يلائم المستخدمين الذين يتراوح ارتفاعهم بين 120 و200 سم، وأبعاد تبلغ 694 ملم عرضًا، و1,624 ملم طولًا، و1,076 ملم ارتفاعًا. يصل الوزن الإجمالي لمقعد GT Racer إلى 34 كيلو جرام، ويأتي مع ضمان لمدة عام واحد.

مقاعد محاكاة سباق السيارات لها إقبال بين اللاعبين المحبين لهذا النوع من السباقات؛ لأنها تمنحهم تجربة واقعية وحقيقية خاصة عند إضافة مقود احترافي وذراع ناقل الحركة الاحترافية، مع دواسة البنزين والفرامل. هناك الكثير من الشركات التي تصمم هكذا نوع من المقاعد وهناك منافسة شرسة بينها ليقع عاتق الاختيار على اللاعب نفسه.

لدى Milestone تشكيلة كبيرة من مقاعد محاكاة سباق السيارات لتناسب احتياجات الجميع، إذ إن هناك من يفضل مواصفات معينة لحجم المقعد وخصائصه وهناك من لا يفضل سوى التصميم التقليدي دون الكثير من الإضافات التي قد تربكه. من ناحية الأسعار تعد مقبولة إلى حد ما مقارنة بالمنافسين، فهي ليست مرتفعة الثمن وليست رخيصة في الوقت نفسه. لذا يمكن القول إن مقاعد محاكاة سباق السيارات من شركة Milestone تعد متوسطة السعر.

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مقعد GT Racer (رقم الطراز: NLR-R001) متوفر للبيع من خلال موقع Milestone الإلكتروني. ومن المقرر أن يكون متاحًا للبيع بدءًا من 27 من نوفمبر بسعر يبلغ 499 دولارًا.

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