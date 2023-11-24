مايكروسوفت تصلح مشكلة تؤثر في أنظمة AMD

أصلحت مايكروسوفت عبر تصحيح شهر نوفمبر KB5032190 الخلل الطويل الأمد في ويندوز 11 الذي تسبب بإعادة ضبط إعدادات وحدات معالجة الرسومات من AMD عند كل عملية إعادة تشغيل.

ولن يعيد النظام التشغيلي ضبط الإعدادات المخصصة لوحدات معالجة الرسومات إلى القيم الافتراضية بعد تثبيت التصحيح.

وأبلغ المستخدمون في 26 سبتمبر للمرة الأولى عن هذه المشكلة عندما لاحظوا أن ويندوز 11 يعيد تلقائيًا تعيين الإعدادات المخصصة لوحدات معالجة الرسومات من AMD عند كل إعادة تشغيل.

وأصلحت مايكروسوفت مشكلات التوافق مع أنظمة AMD مع تصحيح شهر نوفمبر 2023 لنظام التشغيل ويندوز 11 من أجل الإصدارين 23H2 و22H2.

ويعني هذا أن ويندوز يتذكر الآن تفضيلات إعدادات AMD، ولن تفقد التخصيص أو الإعدادات المتعلقة بالأداء في كل عملية إعادة تشغيل.

ويرى المستخدمون التحسينات عند استخدام الإصدار 23.10.2 من برنامج Adrenalin أو الإصدار الأحدث مع نظام التشغيل ويندوز 11 المزود بتصحيح شهر نوفمبر KB5032190.

وتضيف مايكروسوفت هذا التصحيح إلى نظام التشغيل ويندوز 11 (23H2) عبر أداة إنشاء الوسائط.

وأشار بعض المستخدمين إلى أن Windows Update لا يحل المشكلة للجميع، ولا يزال عدد قليل من المستخدمين يواجهون المشكلة المحبطة المتمثلة في إعادة ضبط إعدادات AMD، مع أن تحديث ويندوز 11 ليس مسؤولًا في هذا الوضع وقد تكون المشكلة في هذه الحال متعلقة بسبب آخر.

وجلب تصحيح شهر نوفمبر KB5032190 مشاكل جديدة، مثل الخطأ الذي يتسبب في توقف الأنظمة عند إعادة التشغيل. وقد يفشل نظامك في بعض الحالات في تطبيق التحديث أثناء التثبيت ويستمر في الفشل مرة أخرى عند إعادة التشغيل.

وقال أحد المستخدمين: “بدأ جهازي في الأسبوع الماضي يواجه مشاكل في إعادة التشغيل لسبب غير مفهوم؛ إذ إنه يفشل في تحميل نظام التشغيل وتَعرض الشاشة مشكلة إعادة تشغيل ويندوز.

وأضاف: “يعمل الوضع الآمن، مع أن أدوات الكشف عن المشكلات لم تعثر على أية مشكلة، واكتشفت أن إلغاء تثبيت التحديث الأخير سمح للجهاز بالعمل مرة أخرى”.

وأكد مستخدم آخر أن نظام التشغيل ويندوز 11 يتسبب في حدوث عدد قليل من عمليات إعادة التشغيل قبل التراجع عن التحديث.

وأقرت مايكروسوفت في مستند الدعم بمشكلتين معروفتين، وأوضحت أنها تعمل على تحديث جديد لنظام ويندوز يصدر في الأشهر المقبلة يصحح المشكلات.