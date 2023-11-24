مايكروسوفت تجلب Copilot إلى كل مكان ضمن ويندوز

مايكروسوفت تجلب Copilot إلى كل مكان ضمن ويندوز

مايكروسوفت تجلب Copilot إلى كل مكان ضمن ويندوز

تثق مايكروسوفت بأن Copilot هو المستقبل وتخطط من أجل إضافة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي إلى جميع منتجاتها وخدماتها.

ويوجد Copilot في ويندوز 11، وقد أضافته الشركة الآن إلى ويندوز 10، مع أن هذا ليس كل شيء، إذ تريد الشركة أن يجربه كل مستخدم ويندوز.

ويعتمد روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Copilot على النماذج اللغوية الكبيرة، وتأمل مايكروسوفت أن تجرب Copilot ضمن ويندوز عبر شريط المهام أو متصفح إيدج، وذلك سواء كنت مستخدمًا عاديًا أو موظفًا يعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وسلطت مايكروسوفت في بيان صحفي طويل الضوء على ما يجعل Copilot يستحق التجربة عبر نظام التشغيل ويندوز.

وقالت الشركة: “يمكنك مع Copilot استخدام تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدي دون التضحية بالخصوصية، ويمكنك أن تكون في طليعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع حماية بيانات الشركة الحساسة”.

وأضافت: “يشعر الأشخاص الذين يتعاملون مع المعلومات يوميًا بالحماس بخصوص قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل مساعدتهم في اكتشاف المحتوى الجديد، وقد يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي عن طريق الوصول إلى Copilot أو ChatGPT في المتصفح”.

وتؤكد الشركة أن Copilot في ويندوز مصمم لتلبية كلا المتطلبين، إذ تقدم مايكروسوفت لعملاء المؤسسات إصدارًا مُدارًا من Copilot يسمح للمؤسسات بتمكين مزايا الذكاء الاصطناعي لموظفيها دون المخاطرة بالكشف غير المقصود عن معلومات سرية أو خاصة.

وتوضح مايكروسوفت العديد من المزايا التي يقدمها Copilot لبيئة ويندوز، ومنها سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات بمجرد الكتابة باللغة الطبيعية أو استخدام الأوامر الصوتية.

وكان بإمكان المستخدمين في السابق الوصول إلى Bing Chat عبر متصفحات الويب فقط، مع أن الشركة توفر Copilot الآن في كل مكان، مثل ويندوز 10.

وتشير مايكروسوفت إلى أنك قد ترغب أيضًا في تجربة Copilot بسبب إبداعه في النصوص والصور، إذ يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل إنشاء محتوى إبداعي، مما قد يفتح مصادر إيرادات جديدة.

وتأمل الشركة في أن يصبح Copilot أداة مهمة في نظام ويندوز البيئي، وتتوقع مايكروسوفت من الأشخاص أن يجدوا إمكانات الذكاء الاصطناعي المحسنة مفيدة، وذلك دون أن توضح كيفية اختلاف Copilot عن Bing Chat، وخاصة في نظام التشغيل ويندوز 10.

ويتمتع Copilot في نظام التشغيل ويندوز 11 ببعض التكامل على مستوى نظام التشغيل، في حين أن إصدار ويندوز 10 هو في الأساس مجرد موقع Bing Chat متاح عبر متصفح إيدج، ولا يمكنه فتح التطبيقات أو تغيير الإعدادات أو تنفيذ أي شيء يجعله تطبيقًا أصليًا لنظام التشغيل ويندوز 10.