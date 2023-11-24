أجهزة محمولة

شاومي تحتفل ببيع مليار هاتف من علامتها التجارية ريدمي

32
شاومي تحتفل ببيع مليار هاتف من علامتها التجارية ريدمي

احتفلت شركة شاومي ببيع مليار هاتف ذكي من علامتها التجارية “ريدمي Redmi” على مدار السنوات العشر الأخيرة.

وأعلن (لو وي بينج)، رئيس القسم الدولي في شاومي والمدير العام لعلامة ريدمي التجارية، ذلك الإنجاز المهم، حيث أدى (وي بينج) دورًا محوريًا في الوصول بالعلامة التجارية إلى أعلى مستويات النجاح تحت إدارته.

وبدأت رحلة ريدمي تحت مظلة الشركة الأم شاومي في يوليو/ تموز من عام 2013، كخط إنتاج جديد يهدف إلى تقديم هواتف ذكية عالية الجودة بأسعار معقولة. لاحقًا، أثبتت هذه الإستراتيجية نجاحًا كبيرًا في سوق الهواتف الذكية، وساعدت شاومي في اكتساب مكانة في السوق وتوسيع قاعدة عملائها بوتيرة سريعة، والتوسع في أسواق جديدة.

ومع النجاح الكبير الذي حققته ريدمي، حوّلت شاومي ريدمي إلى علامة تجارية فرعية مستقلة عام 2019، لمنحها المزيد من الاستقلالية وحفاظًا على هويتها المميزة، وقد حافظت ريدمي على نجاحها في تلك الأوضاع الجديدة، واستمرت في النمو وتوسيع خطوط إنتاجها.

واحتفالًا بالإنجاز الجديد، أقامت شاومي حفلًا خاصًا برعاية الرئيس “وي بينج”، ودعت إليه ممثلين من شركائها في سلاسل التوريد الذين لعبوا دورًا أساسيًا في رحلة ريدمي، وكانوا جزءًا لا يتجزأ من نموها ونجاحها على مدار السنوات العشر الماضية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
نصائح تكنولوجية

مقارنة شاملة بين هاتفي Xiaomi 13T و OnePlus 11

1٬124
نصائح تكنولوجية

أبرز مزايا هاتف Poco C65 الجديد من شاومي

577
نصائح تكنولوجية

هاتف Redmi 13C الجديد من شاومي.. إليك المواصفات والسعر

879
أخبار الإنترنت

شاومي تكشف عن مواصفات سيارتها الكهربائية

178

وتستعد ريدمي لإعلان هواتفها الذكية المنتظرة من سلسلة K70 نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، مع معالجات عالية الأداء ونظام تصوير متقدم بالإضافة إلى سعر تنافسي مناسب كما هي العادة.

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

اقرأ أيضًا

مقارنة بين هاتفي شاومي Redmi Note 12 Pro و Redmi Note 12 5G

شاومي تطلق رسميًا هاتف ريدمي 13C

كل ما تريد معرفته عن نظام Xiaomi HyperOS الجديد من شاومي

شاومي تطلق هاتف بوكو C65 عالميًا

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد