شاومي تحتفل ببيع مليار هاتف من علامتها التجارية ريدمي

احتفلت شركة شاومي ببيع مليار هاتف ذكي من علامتها التجارية “ريدمي Redmi” على مدار السنوات العشر الأخيرة.

وأعلن (لو وي بينج)، رئيس القسم الدولي في شاومي والمدير العام لعلامة ريدمي التجارية، ذلك الإنجاز المهم، حيث أدى (وي بينج) دورًا محوريًا في الوصول بالعلامة التجارية إلى أعلى مستويات النجاح تحت إدارته.

وبدأت رحلة ريدمي تحت مظلة الشركة الأم شاومي في يوليو/ تموز من عام 2013، كخط إنتاج جديد يهدف إلى تقديم هواتف ذكية عالية الجودة بأسعار معقولة. لاحقًا، أثبتت هذه الإستراتيجية نجاحًا كبيرًا في سوق الهواتف الذكية، وساعدت شاومي في اكتساب مكانة في السوق وتوسيع قاعدة عملائها بوتيرة سريعة، والتوسع في أسواق جديدة.

ومع النجاح الكبير الذي حققته ريدمي، حوّلت شاومي ريدمي إلى علامة تجارية فرعية مستقلة عام 2019، لمنحها المزيد من الاستقلالية وحفاظًا على هويتها المميزة، وقد حافظت ريدمي على نجاحها في تلك الأوضاع الجديدة، واستمرت في النمو وتوسيع خطوط إنتاجها.

واحتفالًا بالإنجاز الجديد، أقامت شاومي حفلًا خاصًا برعاية الرئيس “وي بينج”، ودعت إليه ممثلين من شركائها في سلاسل التوريد الذين لعبوا دورًا أساسيًا في رحلة ريدمي، وكانوا جزءًا لا يتجزأ من نموها ونجاحها على مدار السنوات العشر الماضية.

وتستعد ريدمي لإعلان هواتفها الذكية المنتظرة من سلسلة K70 نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، مع معالجات عالية الأداء ونظام تصوير متقدم بالإضافة إلى سعر تنافسي مناسب كما هي العادة.