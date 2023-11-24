سامسونج تنافس ميتا عبر تطوير نظارتها الذكية

أعلنت سامسونج في وقت سابق من هذا العام أنها تجرب الواقع المختلط بالتعاون مع جوجل وكوالكوم، وتشير الشائعات إلى أن التجربة تشمل نظارة رأس واقع مختلط على غرار نظارة آبل للواقع المختلط Vision Pro.

ولا تزال هذه النظارة بعيدة عن الإطلاق الفعلي، وتوضح بعض الشائعات أنه من الممكن إطلاق نظارة الرأس في أواخر عام 2024 بكميات محدودة.

ويبدو أن نظارة رأس الواقع المختلط ليست الجهاز الوحيد القابل للارتداء الذي تطوره الشركة الكورية الجنوبية ، إذ تطور سامسونج أيضًا النظارات الذكية، مثل Meta Smart Glass و Google Glass.

وسجلت سامسونج طلبًا للحصول على علامة تجارية لمصطلح Samsung Glasses. وقدمت الشركة في 21 أغسطس 2023 طلب العلامة التجارية إلى قسم مكتب الملكية الفكرية في حكومة المملكة المتحدة. ووافق مكتب الملكية الفكرية في 10 نوفمبر 2023 على العلامة التجارية.

وتحتاج الشركات أثناء تقديم الطلب إلى تحديد فئات المنتجات التي تريد تغطيتها، وذكرت سامسونج في المستندات نظارات الواقع المعزز، وسماعات الرأس، والهواتف الذكية، والنظارات الذكية، ونظارات الواقع الافتراضي.

وتمثل هذه مجموعة واسعة من فئات الأجهزة، ويبدو أن الأجهزة الملاءمة للعلامة التجارية هي نظارات الواقع المعزز والنظارات الذكية ونظارات الواقع الافتراضي.

وتشير المعلومات إلى أن سامسونج تطور نظارة رأس للواقع المختلط تتميز بمعالج كوالكوم ونظام التشغيل المستند إلى أندرويد من جوجل.

وكانت الشركة تطور تصميمها الأصلي، مع أنها تخلت عن التصميم الأصلي بعد النظر في Vision Pro من آبل وبدأت بتطوير جهاز متطور قد يصل سعره إلى نحو 2000 دولار، في حين أن سعر Vision Pro من آبل هو 3499 دولارًا.

وأكدت كوالكوم سابقًا أنها تطور شريحة XR حديثة تتميز بأنها أقوى من شريحة Snapdragon XR2 Gen 2 المستخدمة في نظارة الواقع المختلط Quest 3 من ميتا.

وقد يستخدم جهاز سامسونج القادم أيضًا شاشة MicroOLED ذات معدل تحديث عالٍ من eMagin، وهي شركة استحوذت عليها سابقًا Samsung Display.