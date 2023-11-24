الفورمولا واحد تراقب المخالفات بالذكاء الاصطناعي

تختبر الهيئة الإدارية لسباقات الفورمولا واحد الذكاء الاصطناعي من أجل معالجة انتهاكات حدود المسار في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى، إلى جانب الأنظمة الجديدة الهادفة إلى توفير دقة محسنة من أجل تحديد موقع السيارة.

وأوضح الاتحاد الدولي للسيارات أنه يستخدم تقنية “الرؤية الحاسوبية” التي تستخدم تحليل الشكل من أجل حساب عدد وحدات البكسل التي تتجاوز حافة المسار.

ويفرز الذكاء الاصطناعي الخروقات الحقيقية عندما يعبر السائقون الخط الأبيض على حافة المسار بجميع العجلات الأربع، مما يقلل من عبء العمل على مركز العمليات من بعد التابع للاتحاد الدولي للسيارات ويسرع الاستجابة.

ويعد سباق الجائزة الكبرى النمساوي بمنزلة علامة فارقة لهذه الرياضة، إذ اضطر أربعة أشخاص فقط إلى معالجة سيل من المخالفات المحتملة التي يبلغ عددها نحو 1200 مخالفة.

وخصص الاتحاد الدولي للسيارات في سباق جائزة قطر الكبرى ثمانية أشخاص من أجل تقييم حدود المسار ومراقبة 820 مرورًا زاويًا، مع إرسال 141 تقريرًا إلى مراقبي السباق الذين حذفوا بعد ذلك 51 لفة.

وظلت بعض الانتهاكات دون عقاب في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، وأوضح المشرفون أن عدم قدرتهم على تطبيق انتهاكات حدود المسار بشكل صحيح عند المنعطف السادس كان غير مرضٍ ويجب إيجاد حل قبل بداية الموسم المقبل.

وقال تيم ماليون، رئيس العمليات من بعد في الاتحاد الدولي للسيارات ونائب مدير السباق: “تستخدم تقنية الرؤية الحاسوبية في الطب من أجل مسح البيانات من فحص السرطان”.

وأضاف ماليون: “لا يريد الأطباء استخدام الرؤية الحاسوبية من أجل تشخيص السرطان، بل يستخدمونها من أجل إبعاد 80 في المئة من الحالات التي لا يوجد فيها سرطان بشكل واضح ومنح الأشخاص المدربين جيدًا المزيد من الوقت من أجل النظر إلى 20 في المئة من الحالات المتبقية، وهذا ما نستهدفه”.

وتقلل طبقة الرؤية الحاسوبية الإضافية من عدد الانتهاكات المحتملة التي يدرسها مركز العمليات من بعد التابع للاتحاد الدولي للسيارات، مع السماح لعدد إضافي من المراقبين بمراقبة السباق من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وتعتقد الهيئة الإدارية لسباقات الفورمولا واحد أن التكنولوجيا تسمح له بتضييق نطاق عدد الحوادث التي تتطلب فحوصات بشرية.

ويعني استخدام نظام الذكاء الاصطناعي معالجة مركز العمليات من بعد لعدد قليل من حوادث تجاوز حدود المسار، مما يؤدي إلى تقليل الوقت بين الإبلاغ عن الانتهاك والحكم عليه.

وتطمح الهيئة الإدارية لسباقات الفورمولا واحد إلى تقليل التقارير الحالية البالغ عددها 800 تقرير التي يمكن توقعها من الجائزة الكبرى إلى 50 تقرير.