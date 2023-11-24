إنفيديا تؤجل إطلاق شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بالصين

أبلغت شركة إنفيديا عملاءها في الصين بأنها ستؤجل حتى الربع الأول من العام المقبل إطلاق شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة المسماة H20 المصممة للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتعد H20 بمنزلة الشريحة القوية من بين ثلاث شرائح تركز على الصين طورتها الشركة من أجل الامتثال لقيود التصدير الأمريكية الجديدة.

وقد يعقد هذا التأخير جهود إنفيديا من أجل الحفاظ على حصتها في السوق الصينية ضد المنافسين المحليين، مثل هواوي.

وكان من المتوقع في وقت مبكر من 16 نوفمبر أن تطلق شركة رقاقات الذكاء الاصطناعي العملاقة المنتجات الجديدة، حسبما ذكرت النشرة الإخبارية لصناعة الرقائق SemiAnalias.

وأجلت إنفيديا حتى الربع الأول من العام المقبل إطلاق H20، وأبلغت العملاء بإمكانية إطلاق الشريحة في شهر فبراير أو شهر مارس. وأخبرت الشركة العملاء أن H20 قد تأخرت بسبب المشكلات التي يواجهها مصنعو الخوادم في إدماج الشريحة.

وتخطط إنفيديا لإطلاق شريحتين أخريين – L20 و L2 – من أجل الامتثال لقواعد التصدير الأمريكية الجديدة، إلى جانب H20. ولا تواجه L20 تأخيرات، ومن المفترض إطلاقها وفقًا لجدولها الأصلي، في حين لا توجد معلومات بخصوص إطلاق L2.

وتراهن إنفيديا على الرقاقات من أجل مساعدتها في الحفاظ على حصتها في السوق الصينية بعد منعها من شحن المنتجات، ومنها رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة A800 و H800 بموجب قواعد التصدير المشددة في واشنطن.

وقدمت الشركة في شهر نوفمبر 2022 رقاقات A800 و H800 بصفتها بدائل للعملاء الصينيين، وذلك بعد نحو شهر من منع الولايات المتحدة للمرة الأولى تصدير الرقاقات والمعدات المتقدمة إلى الصين.

وتتضمن رقاقات H20 و L20 و L2 معظم مزايا إنفيديا الحديثة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مع أنها قلصت بعض مقاييس قوة الحوسبة من أجل التوافق مع القواعد الأمريكية الجديدة، وذلك وفقًا لتحليل SemiAnasis لمواصفات الرقاقات.

ومنحت قيود التصدير الأمريكية فرصة للمنافسين، مثل هواوي، للفوز بطلبيات كانت قد تذهب لولا ذلك إلى شركة إنفيديا، التي تهيمن وحداتها لمعالجة الرسومات على سوق الذكاء الاصطناعي.

وقدمت شركة الإنترنت الصينية العملاقة بايدو هذا العام طلبية كبيرة من أجل شراء رقاقات هواوي للذكاء الاصطناعي، وفعلت بايدو ذلك قبل إعلان القيود الأمريكية لأنها كانت تستعد من أجل المستقبل عندما لن تكون قادرة على الشراء من إنفيديا.