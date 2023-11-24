أسوس تكشف عن أول بطاقة RTX 4060 Ti مزودة بقرص M.2 في العالم

أسوس تكشف عن أول بطاقة RTX 4060 Ti مزودة بقرص M.2 في العالم

كشفت شركة أسوس عن البطاقة الرسومية الفريدة Dual RTX 4060 Ti SSD، وهي أول بطاقة في العالم مزودة بفتحة M.2، مما يسمح للمستخدمين بتركيب قرص SSD M.2 إضافي على الجهة الخلفية من البطاقة.

تتمتع هذه البطاقة بالمزايا الرائعة ذاتها التي نجدها مع بطاقة Dual RTX 4060 Ti 8GB. إن الجيل الثالث من نويات RT والجيل الرابع من نويات Tensor، تمنح اللاعبين تجربة غامرة على نحو لا يصدق خاصة مع دعمها تقنية تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي؛ مما يتيح لهذه البطاقة الرسومية دفع جودة الألعاب الحديثة إلى مرحلة جديدة.

تتميز بطاقة Dual RTX 4060 Ti SSD بتصميم أنيق بحجم للفتحة قدره 2.5 وهي لا تتطلب سوى موصل طاقة 8pin PCIe واحد، ويمكن أن تتوافق بسهولة مع أي صندوق حاسوب أيًا كان حجمه.

الأهم من ذلك هو الفتحة الخاصة في الجزء الخلفي من البطاقة. مع دعم قرص SSD NVMe حجم M.2 2280، تعد Dual RTX 4060 Ti SSD أول بطاقة رسومية توفر فتحة SSD M.2 مدمجة.

البطاقة الرسومية RTX 4060 Ti عبارة عن وحدة معالجة رسوم متوافقة مع منفذ PCIe 4.0، وإذا كان كل من اللوحة الأم ومحرك الأقراص NVMe في الحاسوب المستخدم يدعمان منفذ PCIe 5.0، حينها سيعمل القرص بسرعة منفذ PCIe 5.0 الكاملة.

ولهذا السبب، توصي أسوس بتثبيت البطاقة الرسومية Dual RTX 4060 Ti SSD في فتحة PCIe العلوية على اللوحة الأم، مما يضمن الاتصال المباشر مع وحدة المعالجة المركزية.

ومن مزايا البطاقة الرسومية Dual RTX 4060 Ti SSD قدومها مع مراوح تعتمد على تقنية Axial لتحافظ على برودة البطاقة أثناء اللعب، لكن هذه المراوح القوية تعمل أيضًا على تقليل درجات حرارة تشغيل قرص M.2 SSD، على عكس فتحات اللوحة الأم M.2 التقليدية.

تأتي بطاقة Dual RTX 4060 Ti SSD مزودة بوسادة حرارية مثبتة سابقًا في فتحة M.2، مما يسمح لأقراص M.2 المثبتة بالاستفادة مباشرة من المشتت الحراري للبطاقة الرسومية وإمكانات التبريد الهائلة الخاصة بها. كشفت اختبارات أسوس الخاصة عن انخفاض درجات الحرارة بنسبة تصل إلى 40% لقرص M.2 SSD عند توصيله ببطاقة Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD، مما يضمن أداء قراءة وكتابة مستدام لأطول مدة من فتحات M.2 القياسية المثبتة على اللوحة الأم.