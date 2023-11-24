عالم الكمبيوتر

أسوس تكشف عن أول بطاقة RTX 4060 Ti مزودة بقرص M.2 في العالم

60
أسوس تكشف عن البطاقة الرسومية Dual RTX 4060 Ti SSD أسوس تكشف عن البطاقة الرسومية Dual RTX 4060 Ti SSD

كشفت شركة أسوس عن البطاقة الرسومية الفريدة Dual RTX 4060 Ti SSD، وهي أول بطاقة في العالم مزودة بفتحة M.2، مما يسمح للمستخدمين بتركيب قرص SSD M.2 إضافي على الجهة الخلفية من البطاقة.

تتمتع هذه البطاقة بالمزايا الرائعة ذاتها التي نجدها مع بطاقة Dual RTX 4060 Ti 8GB. إن الجيل الثالث من نويات RT والجيل الرابع من نويات Tensor، تمنح اللاعبين تجربة غامرة على نحو لا يصدق خاصة مع دعمها تقنية تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي؛ مما يتيح لهذه البطاقة الرسومية دفع جودة الألعاب الحديثة إلى مرحلة جديدة.

تتميز بطاقة Dual RTX 4060 Ti SSD بتصميم أنيق بحجم للفتحة قدره 2.5 وهي لا تتطلب سوى موصل طاقة 8pin PCIe واحد، ويمكن أن تتوافق بسهولة مع أي صندوق حاسوب أيًا كان حجمه.

الأهم من ذلك هو الفتحة الخاصة في الجزء الخلفي من البطاقة. مع دعم قرص SSD NVMe حجم M.2 2280، تعد Dual RTX 4060 Ti SSD أول بطاقة رسومية توفر فتحة SSD M.2 مدمجة. 

البطاقة الرسومية RTX 4060 Ti عبارة عن وحدة معالجة رسوم متوافقة مع منفذ PCIe 4.0، وإذا كان كل من اللوحة الأم ومحرك الأقراص NVMe في الحاسوب المستخدم يدعمان منفذ PCIe 5.0، حينها سيعمل القرص بسرعة منفذ PCIe 5.0 الكاملة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
أخبار الإنترنت

لينوفو ترفع دعوى انتهاك براءات الاختراع على شركة أسوس

186
عالم الكمبيوتر

العقوبات الأمريكية تمنع إنفيديا بيع أسرع بطاقة رسومية في…

84
عالم الكمبيوتر

AMD تطلق البطاقة الرسومية PRO W7700 لمحطات العمل الاحترافية

63
أجهزة محمولة

أسوس تكشف عن الحاسوب المحمول من فئة 2 في 1 Chromebook CM30

142

أسوس تكشف عن البطاقة الرسومية Dual RTX 4060 Ti SSD

ولهذا السبب، توصي أسوس بتثبيت البطاقة الرسومية Dual RTX 4060 Ti SSD في فتحة PCIe العلوية على اللوحة الأم، مما يضمن الاتصال المباشر مع وحدة المعالجة المركزية.

ومن مزايا البطاقة الرسومية Dual RTX 4060 Ti SSD قدومها مع مراوح تعتمد على تقنية Axial لتحافظ على برودة البطاقة أثناء اللعب، لكن هذه المراوح القوية تعمل أيضًا على تقليل درجات حرارة تشغيل قرص M.2 SSD، على عكس فتحات اللوحة الأم M.2 التقليدية.

تأتي بطاقة Dual RTX 4060 Ti SSD مزودة بوسادة حرارية مثبتة سابقًا في فتحة M.2، مما يسمح لأقراص M.2 المثبتة بالاستفادة مباشرة من المشتت الحراري للبطاقة الرسومية وإمكانات التبريد الهائلة الخاصة بها. كشفت اختبارات أسوس الخاصة عن انخفاض درجات الحرارة بنسبة تصل إلى 40% لقرص M.2 SSD عند توصيله ببطاقة Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD، مما يضمن أداء قراءة وكتابة مستدام لأطول مدة من فتحات M.2 القياسية المثبتة على اللوحة الأم.

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

اقرأ أيضًا

إنتل تعلن رسميًا البطاقة الرسومية Arc A580 بسعر قدره 179 دولارًا

أسوس تعلن شاشة اللاعبين ROG Swift OLED PG49WCD بدقة عرض 5K

أسوس تكشف عن مواصفات الشاشة المنتظرة ROG Swift Pro PG248QP

أسوس ستكون المسؤولة عن خط إنتاج أجهزة NUC بعد اتفاقها مع إنتل

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد