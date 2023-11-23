هونر تخطط من أجل طرح أسهمها للاكتتاب العام

تخطط هونر من أجل طرح أسهمها للاكتتاب العام بعد ثلاث سنوات من انفصالها عن شركة هواوي

وقالت الشركة في بيان: “تواصل الشركة تحسين هيكل مساهمتها وجذب رؤوس الأموال المتنوعة والدخول إلى سوق رأس المال من خلال الاكتتاب العام الأولي، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية الجديدة”.

وتؤكد هذه الخطوة من أجل زيادة رأس المال في الأسواق العامة الدفعة القوية لشركة هونر في سوق الهواتف الذكية إذ تتطلع إلى تشكيل تحدي خطير لشركتي آبل وسامسونج في السوق الراقية.

واضطرت شركة هواوي في عام 2020 إلى بيع هونر إلى مجموعة من المشترين، ومنهم حكومة شنتشن، وذلك بعد أن أدت العقوبات الأمريكية العديدة ضد هواوي إلى شل أعمالها في مجال الهواتف الذكية من خلال عزلها عن التقنيات الحيوية، مثل البرمجيات وأشباه الموصلات.

وانفصلت هونر عن هواوي من أجل إنقاذ العلامة التجارية والسماح لها بمواصلة العمل، وكانت هونر في ظل شركة هواوي علامة تجارية تنتج هواتف من الفئة المتوسطة وحققت نجاحًا في عدد قليل من الأسواق، وتريد الشركة الآن دخول المجال المتميز في سوق الهواتف الذكية.

وتمتلك الشركة حصة سوقية كبرى في الصين، مع أنها لا تزال لاعبًا صغيرًا على مستوى العالم إذ لم تبني بعد علامتها التجارية، وأطلقت الشركة هذا العام هاتفين قابلين للطي من أجل المساعدة في تنفيذ هذه الخطوة.

وتبدأ شركة تصنيع الهواتف الذكية الاستعدادات للاكتتاب العام، وقالت: “نعدل تدريجيًا هيكل مجلس الإدارة وفقًا لمعايير الشركة المدرجة من أجل تبني المزيد من التنوع لتلبية متطلبات الحوكمة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وذلك في ظل التحضير لعملية الاكتتاب العام”.

ولم تحدد الشركة إطارًا زمنيًا للإدراج أو مكانه، مع أنها أوضحت في بيان أن وضعها في السوق تحسن بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية وأن الطرح العام الأولي يعد الخطوة التالية في تطورها.

وتخطط الشركة من أجل تعيين مسؤول تنفيذي مخضرم في مؤسسة مملوكة للدولة بصفته رئيسًا جديدًا لها مع استعدادها من أجل الإدراج العام المحتمل، ومن المتوقع أن يتولى الرئيس السابق لمجموعة شنتشن للمياه والبيئة، وو هوي، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، التي انضم إليها في الشهر الماضي.

ويحل وو محل وان بياو، المسؤول التنفيذي المخضرم من شركة هواوي، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة هونر منذ انفصالها في عام 2020 عن هواوي.